Así cambiará DAZN su plataforma en los próximos días

El mundo de las plataformas de reproducción en streaming no deja de crecer, no solo en el número de usuarios que cada día se suscriben, sino también en la cantidad de plataformas que cada vez compiten entre sí para atraer a más clientes. Hasta ahora el método para competir era ofreciéndo más contenidos que el resto, pero ya no basta solo con eso, los usuarios cada vez demandan más.

En los últimos años, si tuviésemos que señalar una plataforma como la que más ha crecido en términos de popularidad, contenidos y suscriptores, tenemos que destacar a DAZN. Este servicio de streaming dedicado exclusivamente al deporte se ha hecho con los derechos de una gran parte de las competiciones más importantes y seguidas del mundo.

Desde el fútbol, las motos, la Fórmula 1 o incluso la liga de fútbol americano NFL, los amantes del deporte se han visto "obligados" a contratar este servicio para poder disfrutar de aquellos que más les gustan. Pero, no solo vale con reproducir contenidos, sino que los usuarios demandan más, y para ello DAZN ha presentado DAZN Edge.

DAZN Edge es una plataforma innovadora diseñada para mejorar la experiencia del espectador mediante la optimización de la distribución de contenidos. Para ello, esta plataforma reduce la latencia de la retransmisión (tiempo entre que se crea la señal hasta que se reproduce), mejora la calidad del vídeo y según aseguran desde la compañía garantiza un streaming sin interrupciones.

Lo cierto es que esta app realmente se lanzó en 2021, pero es ahora cuando la compañía está extendiendo sus capacidades para que todos los usuarios europeos puedan disfrutar de ella. DAZN Edge está basado en la tecnología de Video Edge propiedad de MainStreaming, optimizada para la transmisión en directo y VOD a gran escala y con el añadido que utiliza machine learning para personalizar la experiencia del usuario.

"Dondequiera que DAZN Edge esté desplegado, logramos la mejor calidad de experiencia posible para nuestros espectadores, lo que se traduce en más tiempo de visionado y una mejor experiencia del cliente", afirma Robin Oakley, vicepresidente de ingeniería de distribución de DAZN.