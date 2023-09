Qué fue de SeriesYonkis.com, la web de descargas gratis que triunfó en los 2000

Antes de que los Netflix, Amazon Prime o HBO llegaran y se asentarán como un servicio que la gran mayoría de hogares tenía, los usuarios usaban webs con enlaces a diversos servidores para ver las películas y series que querían, y entre las plataformas más famosas de ese tipo, una de las más destacadas es la de SeriesYonkis.com.

Han pasado muchos años ya, y es posible que incluso se te hubiera olvidado la existencia de esta web, y por lo tanto al ser recordado es normal que pienses ¿qué pasó con la plataforma que muchos consideran como la mayor web de enlaces a películas de la historia de España?

Para entender que pasó con ella, a parte del auge de plataformas legales que ofrecen los mismos contenidos incluso en mayor calidad, hay que empezar desde el principio. SeriesYonkis.com fue fundada en 2007 por un estudiante de ingeniería murciano llamado Alberto García Sola, pionero en este mercado comenzó a subir a su web enlaces a películas y series sin los correspondientes permisos de copyright.

En tan solo un año, esta web ganó muchísima popularidad, tanta que en junio de 2008 comenzaron los problemas, ya que una productora española llevo a juicio a Alberto y su plataforma por ser el enlace a estas series y películas piratas.

Sin embargo, las leyes vigentes no consideraban el acto de enlazar como "comunicación pública", y por lo tanto no estaba incumpliendo nada. Amparado por la ley, García Sola decidió seguir creciendo y en 2009 fundó Pousen SL para comercializar la publicidad de la plataforma, el problema es que esta impunidad no duró mucho tiempo y previendo la llegada de la Ley Economía Sostenible (más conocida como Ley Sinde), decidió vender la plataforma por 610.000 euros a Burn Media SL.

A muchos les sorprendió esta decisión, sobre todo porque SeriesYonkis.com y sus webs relacionadas estaban en su punto más álgido, pero para evitar problemas futuros con las autoridades, pasó la pelota al tejado de Burn Media y de Alexis Hoepfner, el máximo accionista.

Paralelamente, en EEUU el FBI acababa de tumbar Megaupload, el referente mundial de todas las plataformas de series en pirata, por lo que el peligro se acercaba cada vez más rápido. Por esa razón Hoepfner se reunió con el CEO de Filming llegando incluso a un acuerdo en el que este se quedaba con un 23% de esta plataforma legal, a cambio de que progresivamente fueran eliminado enlaces piratas de SeriesYonkis.com.

Esta fusión podría haber sido la salvación para Hoepfner, no obstante, al ver que por aquel entonces la ley les seguía amparando, renunció al acuerdo, y apostó por ganar más dinero por su cuenta. Poco sabía que a los meses la Comisión Sinde decidió cerrar SeriesYonkis sin pasar por los tribunales, y a pesar de los intentos de reflotar con webs paralelas hasta que en 2014 finalmente vendió este dominio y todos sus asociados a Imbfx 2019 SL.

La web murió pero la persecución continuó

A pesar de que en 2014 este servicio retiró todos los enlaces y dejó de operar, los problemas no desaparecieron, y es que la misma demanda de 2009 seguía activa en los tribunales. Con la entrada en vigor de la Ley de Propiedad Intelectual (2015), al cabo de unos años, los tribunales llamaron al banquillo a todos los que en algún momento habían sido responsables de SeriesYonkis.

Y aunque se pidió cárcel además de una multa económica por lo daños provocados por su actividad, terminaron absolviendolos, ya que ninguna actividad de recopilación de enlaces realizada antes de 2015 es legalmente punible.