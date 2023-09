X (antes Twitter) permitirá que ocultes tus 'Me gusta' con esta nueva opción

La red social X (hasta hace unos meses conocida mundialmente como Twitter) ha anunciado un nuevo cambio que afectará a la visibilidad de los 'Me gusta' que da un usuario, para hacerlos más privados pensando sobre todo en aquellos que son "más picantes".

Los 'Me gusta' son una parte esencial de las redes sociales, y en el caso de Twitter cumple con varias labores más allá de indicar que un contenido te ha gustado. Por ejemplo, hay gente que lo usa para guardar contenidos, y tenerlo controlado para luego o para como han señalado desde la propia plataforma para mandar indirectas "más picantes", ya que las redes son también un lugar popular para ligar.

Sea para el uso que sea, muchos usuarios se coartaban de dar algún que otro 'like' debido a que estos eran visibles y no querían que el resto de sus seguidores o amigos se enteraran de a lo que andaba dando 'Me gusta'.

De hecho, incluso antes de la llegada de Elon Musk a X, la compañía hizo un cambio en este aspecto que consistía en que los 'me gustas' de las personas que seguías aparecían en tu 'feed' como contenido recomendado.

Eso hizo que los 'likes' de otras personas fueran mucho más visibles y como consecuencia el uso de esta herramienta cayó, ya que ahora los usuarios se tenían que plantear si querían que alguien viese a lo que había dado 'me gusta'.

keep spicy likes private by hiding your likes tab ???



available to Premium subscribers



Premium > preferences > early access pic.twitter.com/52eJ6r2feG — X (@X) September 14, 2023

Es por ello que ahora, la compañía ha anunciado una actualización en este aspecto, aunque por ahora tan solo estará disponible para aquellos usuarios Premium. Esta novedad permitirá a los usuarios ocultar en su propio perfil la pestaña de 'Me gusta' la cual solo podrá ver él.

A su vez, se ocultará también el historial de 'Me Gusta' de las API de X, lo único que se mantiene son los 'me gustas' individuales en las publicaciones donde el usuario lo marca. Para activarlo, los usuarios Premium tan solo tendrán que ir a su perfil, el apartado de Premium, ir a preferencias y configuración de perfil.