Todo lo que tienes que saber sobre el nuevo Apple Watch Series 9

Fue el primer producto que Tim Cook (CEO de Apple) presentó ayer durante el Apple Event 2023. Y es que la intención de Apple es convertir en un pack el iPhone con el Apple Watch, y el Series 9 puede que sea el lanzamiento clave para convencer a los usuarios de que necesitan uno: "Si te los dejas en casa (tu iPhone y tu Apple Watch), estoy seguro de que vas a volver a por ellos" dijo nada más empezar.

Lo cierto es que los relojes inteligentes son cada vez un dispositivo que más y más usuarios están adoptando, y por ellos todos los amantes de los productos de Apple están de celebración, ya que este reloj es el más potente e inteligente que jamás ha sacado la compañía con sede en Cupertino (California, EEUU).

En lo que se refiere a sus capacidades, la compañía ha tildado este reloj como el más potente hasta el momento gracias a que el Apple Watch Series 9 lleva un chip creado ha medida para él, pero es que además de ello también estrena nueva CPU que tiene hasta un 60% más de transistores que la versión S8. Todo esto hace que este reloj sea más eficiente, rápido y fácil de usar.

Otra de las grandes mejoras de este nuevo reloj, es que Apple ha mejorado la batería y por lo tanto tiene más autonomía. Según aseguran que puede durar hasta 18 horas seguidas con un uso normal, y que se podrá duplicar (36 horas) con el modo bajo consumo activado. A todo esto se le suma la carga rápida gracias a el cable de carga rápida magnética USB?C incluido con el Apple Watch.

Apple

El brillo que necesites en cada momento

Un problema con las pantallas es que con mucha luz son complicadas de ver, y más si tienen un tamaño pequeño. Por ello Apple ha puesto manos en el asunto y el nuevo S9 ofrece una pantalla avanzada de hasta 2.000 nits, pero a su vez si lo que necesitas es ser discreto, por que estás por ejemplo en cine, la pantalla se ajusta y baja a tan solo un nit.

Conectividad

Apple

Cada vez usamos para más cosas a los asistentes virtuales, Apple es consciente de ello, y por esa razón la compañía ha mejorado la relación de Siri con el Apple Watch S9. Es por ello que por primera vez Siri está integrado en este reloj, lo que hace que estés más conectado, con respuestas más rápidas y que todo lo que hables o preguntes sea más privado.

Al conectarlo con Siri, el asistente podrá tener control sobre funciones de salud o recordatorios como: "¿Cuánto dormí anoche? o ¿Me he tomado las medicaciones?". Pero eso es solo el principio de la conectividad, ya que según aseguraron durante la presentación si dispones de servicio de telefonía, puedes dejar tu iPhone en casa y aun así puedes consultar tus notificaciones, coger una llamada, escuchar música, pagar con tu tarjeta o guiarte con el mapa desde tu muñeca.

Doble toque

Apple// Gesto del doble toque

Y en esta lista de imperdibles del Apple Watch S9, destaca la introducción del gesto del Doble Toque, que como bien indica su nombre al dar dos toques con los dedos puedes hacer que tu reloj realice diversas acciones. Esto va desde responder a una llamada cuando tienes las manos ocupadas, pausar la música, poner un temporizador, consultar un mensaje o muchísimas más cosas.

Salud y seguridad

Apple// Funciones de Salud y Emergencia

Todos sabemos que los Apple Watch inciden mucho en el control de la salud, por ello esta nueva generación no iba a ser menos y está repleto de funciones y herramientas para el control y monitorización de nuestro bienestar y nuestra actividad deportiva. Pero a su vez, Apple ha introducido nuevas medidas de seguridad que te permiten llamar al 112 si has tenido un accidente de coche, has sufrido una caída grave o necesitas asistencia urgente.

Este smartwatch estará disponible para comprar a partir del 22 de septiembre y saldrá a partir de los 449 euros, aunque si quieres que la caja sea de acero inoxidable el precio asciende a los 799 euros.