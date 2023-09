Los cinco fraudes más comunes en redes sociales: aprende a detectarlos

En esta era digital es mucho más probable que sufras un ciberataque y te roben, que te paren por la calle y lo hagan. Es por ello que los delincuentes han descubierto que este tipo de ataques son mucho más fáciles de efectuar, suponen menos riesgos para ellos y pueden conseguir mucho más dinero.

Por suerte, este tipo de ataques se suele caracterizar también porque no hay violencia, sino que se tratan de engaños y fraudes en los que solo la víctima puede dar las llaves de entrada. Y la mejor manera de prevenir estos ciberataques es siendo consciente de los peligros que hay para reconocerlos y no caer en sus trampas.

Es por ello que la Oficina de Seguridad del Internauta ha recopilados los cinco fraudes más comunes en redes sociales para que puedas aprender a reconocerlos y evitarlos.

1. Concursos y promociones falsos

Hay muchas estafas que tienen como tapadera que has ganado un premio, la cosa es que tú no has participado en ningún concurso. Por ello, si para recibirlo nos dicen que tenemos que compartirlo con mis contactos, rellenar con tus datos un formulario, pagar una tasa o suscripción o aceptar bases legales que son extrañas, lo más probable es que se trate de una estafa.

2. Secuestro de WhatsApp

Otra de las más repetidas, es la del secuestro de WhatsApp que consiste en la que te habla un número desconocido por esta app haciéndose pasar por una persona conocida y diciéndote que le han robado la cuenta.

En el caso de que inesperadamente recibas un código SMS de confirmación, y esa cuenta te lo pida bajo alguna excusa, nunca se lo des, porque te acabarían robando la cuenta.

3. Cuentas falsas

Crearse un perfil en una red social es muy sencillo, y desgraciadamente suplantar así a un famoso o empresa legítima también lo es. Para evitar ser engañado lo más recomendable es que sigas estas pautas; lo primero será comprobar si hay otras cuentas con ese nombre o que representan a esa marca, otro detalle (aunque no tan determinante) es si el perfil está verificado.

A su vez si manda enlaces a web sospechosos o pide colaboración de usuarios para recolectar dinero, es muy posible que sea un fraude.

4. Sextorsión y amores en línea

Mucha gente usa las redes para ligar, pero esta acción te puede salir rana a veces. Por ello debes tener cuidado cuando te contacta un perfil de una persona muy atractiva, que comparte justamente todos los mismos gustos y aficiones que tú.

La alarma debe ser todavía mayor, si te comienza a pedir dinero bajo diferentes contextos o si comienza a pedirte fotos de carácter sexual o vídeos explícitos.

5. Anuncios de tiendas fraudulentas

Para acabar nos encontramos con los anuncios fraudulentos que se caracterizan por ofrecer un producto a un precio mucho más bajo de lo habitual de una marca conocida. También los podemos detectar fijándonos en la URL y la estética de la página web, como que las fotos o descripciones son malas o tienen faltas de ortografía.

Por último, si la web no permite el pago de productos mediante métodos de pago seguros, lo mejor es que busques otra opción, porque seguramente se trate de una estafa.