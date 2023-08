Así es el nuevo ChatGPT para empresas que ya usan PwC o Estée Lauder

OpenAI ha anunciado la puesta en marcha de ChatGPT Enterprise, una herramientas para empresas que tiene como objetivo garantizar tanto la seguridad como la privacidad de sus datos y un acceso ilimitado a GPT-4 de alta velocidad.

"Creemos que la IA puede ayudar y mejorar todos los aspectos de nuestra vida laboral y hacer que los equipos sean más creativos y productivos", ha explicado la compañía en un comunicado en su página web, en el que también informa de que ChatGPT Enterprise puede ser "un paso más hacia un asistente de trabajo con IA que ayude con cualquier tarea".

Además, con ChatGPT Enterprise se brindará acceso ilimitado a análisis de datos avanzados (lo que antes se conocía como Code Interpreter) que se podrán analizar e cuestión de segundos, algo que es realmente útil en "investigadores financieros que analizan datos de mercado, especialistas en marketing que analizan resultados de encuestas o científicos de datos", explica la compañía.

Introducing ChatGPT Enterprise: enterprise-grade security, unlimited high-speed GPT-4 access, extended context windows, and much more. We'll be onboarding as many enterprises as possible over the next few weeks. Learn more: https://t.co/lU3ErLtBmT pic.twitter.com/lhixa4IXlc