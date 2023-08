La nueva función de un X (Twitter) 'modo LinkedIn': ofertas de trabajo en los perfiles de sus cuentas verificadas

La red social X (antes denominada Twitter) ha anunciado una nueva funcionalidad destinada las cuentas verificadas: la de mostrar vacantes de empleo desde sus propios perfiles. Esto dará una nueva esfera a X, que tendrá su propia sección de búsqueda de empleos.

Ha sido la cuenta X Hiring (creada por la propia red social) la que ha informado en su primer y hasta ahora único tuit de que esta funcionalidad solo está disponible para organizaciones verificadas, a las que permitirá destacar sus vacantes más atractivas ante "millones de candidatos relevantes".

En ese tuit, X Hiring facilita un enlace en el que se puede disfrutar de la beta de esta funcionalidad, previo registro de la organización que quiera disfrutar de lo que X ha denominado 'Contratación del futuro'.

Unlock early access to the X Hiring Beta — exclusively for Verified Organizations.



Feature your most critical roles and organically reach millions of relevant candidates.



Apply for the Beta today ????: https://t.co/viOQ9BUM3Y pic.twitter.com/AYzdBIDjds