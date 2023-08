Añadir un enlace en las historias de Instagram: ¿Por qué algunas cuentas pueden hacerlo y yo no?

Desde que llegaron las historias o 'stories' de Instagram, el uso de la app ha cambiado por completo. Esta se ha convertido en la principal forma de usar la plataforma propiedad de Meta, junto a los reels, desbancando así las publicaciones clásicas de fotos y vídeos.

Se debe principalmente a que tan solo duran 24 horas, por lo que no se quedan guardadas y los usuarios pueden subir fotos, vídeos u opiniones que no van a marcar su perfil para siempre, sino que es algo temporal y eso es lo que se lleva en redes sociales.

Cada uno sube historias más trabajadas y pensadas que otros, y quizás te hayas dado cuenta de que hay algunos usuarios que en sus stories añaden un enlace a una página web o similar, pero cuando has intentado hacerlo tú no has podido. No te preocupes, no es cosa tuya, ni de tu Instagram ni de tu móvil, esto tiene una explicación y hoy te la damos.

¿Por qué algunas cuentas pueden hacerlo mientras que otras no?

La función de añadir enlaces a los Stories de Instagram es una herramienta valiosa, especialmente para las cuentas comerciales, influencers y creadores de contenido. Permite dirigir el tráfico directamente a un sitio web externo, como un blog, una tienda en línea o una página de destino específica. Sin embargo, esta característica no está disponible para todos los usuarios por igual, y hay varias razones detrás de esta disparidad.

En primer lugar hay que destacar que Instagram tiene ciertos requisitos de elegibilidad para obtener ventajas como esta. Es verdad que no hay un número específico de seguidores que necesitas tener para poder hacer esto, pero se cree que debes tener al menos 10.000 seguidores, ya que así considera la app que tienes cierta influencia en la plataforma.

Otra de las razones por las que no todo el mundo puede añadir enlaces a su cuenta, es porque esta opción podría ser explotada para difundir enlaces maliciosos que contienen virus o spam. Al limitar esta opción a unas pocas cuentas elegidas por ellos, los riesgos disminuyen.

Instagram es una empresa, y como tal tiene que buscar sacar beneficio. La opción de los enlaces es muy útil para las colaboraciones pagadas y campañas de publicidad, por lo que, al limitarla, aumentan el valor de esta característica.

Por último, esto se podría tratar de una forma en la que Instagram separa las cuentas comerciales de las personales, donde estas primeras tienen herramientas para promocionar productos o servicios, mientras que las personales sirven para conectar con los usuarios.