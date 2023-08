Si tienes tres minutos y 450.000 dólares ya puedes viajar al espacio

Así de "fácil", después de varios años trabajando y preparando toda la compañía Virgin Galatic, realizó ayer el primer vuelo comercial al espacio, tras lanzar la nave VSS Unity con seis tripulantes a bordo que flotaron durante aproximadamente tres minutos a unos 85 kilómetros de la tierra antes de regresar.

Las personas nos aburrimos de las cosas fácilmente, y por ello estamos constantemente buscando nuevas aventuras con las que vivir nuevas experiencias. Y por lo que parece, tiene pinta de que ya hemos gastado todas aquellas posibles en la tierra y ahora nos embarcamos hacia nuevos lugares.

Un ejemplo de ello sería el de la dramática aventura para ver los restos del Titanic, pero ahora la compañía estadounidense Virgin ha dado un importante salto en esto de los packs aventuras, y ayer realizó el primer vuelo comercial al espacio.

Este viaje no tiene precedentes, no solo lo es por llevar civiles a bordo, sino también por su peculiar forma de despegue. La nave en la que van estos astronautas, llamada VSS Unitiy, no se parece a los típicos cohetes a los que estamos acostumbrados, de hecho, se asemeja muchísimo más a un avión.

Y es que esta nave no tiene la potencia necesaria para despegar y llegar al espacio, sino que necesita ayuda de su hermana mayor, una nave más grande y más similar a un cohete que la aúpa hasta los 14 kilómetros o incluso más, tarda como una hora en hacerlo, y a partir de ahí la nave se impulsa con sus propios propulsores.

Una vez que llegan a la distancia querida, la nave flota por encima de nuestro planeta durante unos tres minutos, dando a los viajeros espaciales una panorámica de ensueño. Esta nave, ha despegado con seis tripulantes, donde destaca un exatleta olímpico británico que compró el billete hace más de 10 años por 250.000 dólares (una ganga comparada con el precio actual) y una madre e hija que ganaron un sorteo y van a ir con todos los gastos pagados, siendo esta la primera vez que un progenitor y su descendiente suben juntos al espacio.

El lanzamiento fue todo un éxito, como se puede apreciar en el vídeo, y podemos estar seguros que pronto llegarán muchos más. Aunque no solo por parte de Virgin Galactic, sino que la carrera espacial está muy disputada ya que tanto Elon Musk con Space X o el fundador de OceanGate, también tienen proyectos espaciales.