Atención: descubren un malware en hasta 43 apps de Android, las tienes que desinstalar

Cada día surgen nuevas amenazas que afectan directamente a nuestra ciberseguridad. Por norma general, los ciberdelincuentes tratan de esconder sus estafas y demás códigos maliciosos detrás de servicios y empresas reconocidas con el fin de que los usuarios bajen la guardia y sean más vulnerables.

También es cierto que no siempre es así, por ejemplo, esta semana se ha detectado una estafa en la que ofertaban una pata de jamón ibérico por 1,95 euros. Pero por norma general, los ataques se suelen producir desde páginas web o servicios que todos conocemos y utilizamos todos los días.

En el caso del que estamos alertando hoy, se trata de un malware escondido en la tienda de aplicaciones de Google, Play Store, y tal y como han descubierto los investigadores de McFee hay por lo menos 43 apps infectadas.

Esto significa que si tienes alguna de estas apps descargadas en tu teléfono este malware podría estar afectando a tu dispositivo y poniendo en riesgo tanto tu información personal como la bancaria.

Según señalan, estas 43 apps infectadas han sido descargadas más de 2,5 millones de veces y son principalmente reproductores de televisión o aplicaciones de descarga de música, noticias y algún que otro calendario.

Al parecer para evitar ser descubierto, este malware no se activa hasta después de unas semanas de haberlo descargado, de esta manera no levantan sospechas. Después, el malware comenzará a reproducir anuncios cuando la pantalla del teléfono esté apagada, de esta forma no te darás cuenta de lo ocurrido, pero se irá agotando la batería del dispositivo y si no estás conectado a WiFi (algo bastante común en verano) se te consumirá el plan de datos móviles que tengas.

Es cierto que Google ya ha eliminado todas estas apps que estaban afectadas, sin embargo, si tienes descargada en tu smartphone alguna de ellas, este malware podría estar actuando, por lo que mira esta lista y en el caso de que tengas descargada alguna, desinstálala cuanto antes.

Más consejos

Los expertos señalan también que al descargar una app nos fijemos en los permisos que no está pidiendo, y en el caso de que sean extraños y no tengan que ver con el funcionamiento de la app lo mejor es denegarlos y si hiciera falta eliminar la app.

Por ejemplo, si nos descargados una app que sea una calculadora y nos pide acceso al micrófono, no nos deberíamos fiar, porque, ¿para qué quiere acceso al micrófono una calculadora?