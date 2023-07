Ni gafas virtuales ni smartwatches, para Samsung el dispositivo del futuro es un anillo inteligente

Cada vez hay más dispositivos electrónicos que se vuelven indispensables en nuestro día a día, y mientras los usuarios tendemos a pensar que ya hay suficientes, las compañías tecnológicas tienen otros planes. Este es el caso de Samsung, quién al parecer ya se ha puesto a trabajar en un nuevo proyecto llamada Galaxy Ring, y consiste en un anillo inteligente.

Gracias al constante desarrollo de este sector, la tecnología cada vez nos ayuda en más facetas de nuestra vida y nos ofrece más ventajas. Uno de los territorios donde más hemos evolucionado es en la tecnología de la salud, ya que tanto los dispositivos como las propias aplicaciones que tienen integradas nos ayudan a monitorear y controlar nuestro estado.

Y es que a pesar de que en un principio estaban pensados principalmente para el seguimiento de nuestra actividad física, al tener cada vez más prestaciones y capacidades han evolucionado a ser aparatos que todo el mundo utiliza en su día a día.

Dentro de este aspecto, los relojes inteligentes son los que más funciones y herramientas tienen para controlar la salud, pero como ya te contábamos a finales del año pasado, Samsung quiere cambiar esto, y lo quiere hacer con un producto que sea más pequeño y cómodo de usar.

Cambiar un reloj por un anillo

Patente registrada por Samsung

Fue hace ya unos cuantos meses que Samsung registró la patente de un anillo inteligente, y ahora como ha confirmado una fuente relacionada con el asunto al medio japonés The Elec, Samsung ha iniciado el desarrollo del Galaxy Ring de la mano de Meiko.

Como describía la patente registrada "está destinado a cubrir las categorías de dispositivos portátiles para rastrear, medir, monitorizar y cargar información relacionada con la salud, el estado físico y el sueño".

Y esto es posible gracias a los múltiples sensores que tiene integrados, que recopilan información como la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma, el nivel de actividad y el patrón de sueño para luego enviarlo al smartphone.

Básicamente funciona como un smartwatch, pero no da la hora, no obstante, es un dispositivo mucho más cómodo, debido a su reducido tamaño, lo que puede hacer que la gente lo utilice más tiempo y pueda monitorear mejor su salud. Por ejemplo, hay muchas personas que se quitan el reloj para dormir, pero no hay tantas que se quiten el anillo.

Por ahora, esto tan solo es un proyecto que no tiene fecha de salida al público, de hecho, lo más seguro es que Samsung valore el primer prototipo antes de decidirse a producir masivamente este anillo inteligente.