Ni los iPhone ni los Samsung: este es el móvil más vendido de la historia

Los teléfonos móviles o smartphones se han convertido casi en una extensión más de nuestro cuerpo, y es que hoy en día allá donde vayamos nuestro dispositivo nos acompaña, ya sea al baño, al trabajo o la montaña, siempre lo llevamos encima.

La variedad de modelos que existen actualmente es amplísima, ya sin contar con todos los diseños que han ido existiendo a lo largo de toda la historia de la telefonía móvil, desde los zapatófonos, los móviles ladrillo, los de tapa y ya comenzó la evolución hacia las pantallas táctiles hasta finalmente llegar a los smartphones como los conocemos hoy en día.

Lo cierto es que hasta muy recientemente tener un smartphone no era algo tan necesario como parece que es ahora, lo que ha hecho que el número de ventas de teléfonos móviles supere los miles de millones de dispositivos en los últimos años.

No obstante, y lo que puede resultar ser una sorpresa para muchos es que ni Apple ni Samsung, los dos principales proveedores móviles de nuestro tiempo poseen el récord del modelo de teléfono móvil más vendido de la historia en lo que se refiere a unidades vendidas.

En realidad, lo tiene un viejo conocido, y lo cierto es que no podía ser otro que el mítico Nokia 1100 que desde que se lanzó en 2003 ha vendido más de 250 millones de unidades, aunque hoy en día ya no se fabrique. Pero no solo es este, sino que la compañía finlandesa también ostenta la segunda posición de este ranking, con el modelo Nokia 1110 que vendió más de 248 millones de unidades.

Nokia 1100 el teléfono móvil más vendido de la historia

Lo cierto es que esta lista está repleta de modelos de Nokia, ya que durante buena parte de los finales de los 90 y principios de los 2.000, la compañía gozaba de una posición dominante y casi monopolística. Esto hace que no sea hasta la séptima posición que un teléfono móvil de otra marca no aparezca en esta lista, ya que todos los anteriores están ocupados por modelos de Nokia que superaron los 150 millones de unidades vendidas.

Es en esta séptima posición que vemos al Samsung E1100 que salió en 2009 y que también logró alcanzar los 150 millones de ventas antes de ser desechado a favor de versiones más novedosas. De nuevo, debemos bajar hasta la décima posición para encontrar otra marca que no sea Nokia, con el Motorola RAZR V3 que superó los 130 millones de unidades vendidas, y no será hasta la decimotercera posición que nos encontramos con un iPhone, en concreto el modelo 6 que se lanzó en 2014 y consiguió más de 100 millones de ventas.