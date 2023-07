Cuánto van a cobrar cada uno de los participantes de la Velada del Año 3 de Ibai

La Velada del Año es uno de los eventos más exitosos y seguidos en el mundo del streaming hispanohablante, este torneo organizado por Ibai Llanos atrae a millones de espectadores de todas las edades.

Y con unos números tan altos en lo que se refiere a espectadores, es normal que nos hagamos algunas preguntas sobre cuánto genera la velada y cuánto se lleva cada uno por boxear. Lo cierto es que Ibai se ha convertido en sinónimo de viral, y las marcas y anunciantes lo saben y están dispuestas a pagar un alto precio por poder publicitarse en el torneo.

Lo mismo ocurre con los participantes de esta pelea, que saben que por el simple hecho de participar van a ganar muchos seguidores y notoriedad en redes, lo que indirectamente se traduce en ingresos para ellos también.

Pero ¿paga el torneo algo a sus boxeadores?

Según acabamos de saber gracias a Movistar eSports, incluso uno de sus participantes estaba algo perdido con la remuneración por su combate. En concreto se trata del cantante de música urbana Abraham Mateo, quien en un principio no iba a participar ya que ha entrado como sustituto del streamer Papi Gavi.

Fue durante un streaming del youtuber Momo, donde Ibai explicó el malentendido del equipo del cantante. "El mánager de Abraham Mateo nos dijo: 'no hay ningún problema, peleamos'. Y cuando se acaba la conversación nos dijo: 'mañana nos vemos y hacemos la presentación, porque imagino que en esto no se cobra nada, ¿no?'. Me lo dijo tal cual. Él había aceptado sin saber lo que cobraba. Le dije que le vamos a pagar lo mismo que a Papi Gavi".

Es cierto que Ibai no desveló el importe exacto de lo que se llevaba cada boxeador, pero sí que comentó que cada uno ganaría seis cifras, por lo que como mínimo se desembolsarán 100.000 euros.

Parece que la Velada del Año ha mejorado en este aspecto, ya que el año pasado varios de los participantes se quejaron de que no habían recibido ni un euro mientras otros habían ganado "un pastizal" con el evento.

En su momento Ibai dijo que fue cuestión de los patrocinadores que consiguieron cada uno, pero para evitar que algo así vuelva a ocurrir, el streamer bilbaíno ha decidido pagar una cantidad fija, que podrá ser mayor en el caso de que los participantes por su cuenta consigan otros patrocinadores.