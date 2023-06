Descubren que más de 60.000 apps de Android están infectadas de malware

Una investigación ha detectado que existen más de 60.000 aplicaciones móviles para Android que están infectadas por una campaña de malware, que, aunque en un principio no afecta a tu ciberseguridad podría evolucionar y acabar robándote tus datos personales y bancarios.

En lo que se refiere a la descarga de apps, la regla número uno de ciberseguridad es que siempre debes hacerlo desde las tiendas de apps oficiales, ya sea la de Google, la de Apple o la de Huawei. Y es que, aunque eso no impida que se cuele algún malware, estas tiendas tienen unos controles y niveles de protección que las hacen más seguras que tiendas de terceros.

Es posible que caigas en el engaño de que estas tiendas no oficiales te ofrecen alguna ventaja, pero a la larga puedes estar seguro de que es más conveniente que descargues app o contenidos desde sus fuentes oficiales.

En una investigación, el equipo de Bitfender ha descubierto que existen más de 60.000 apps de Android encontradas en tiendas de terceros que esconden un malware. Lo cierto es que se trata de un adware, un virus que ejecuta anuncios en tu teléfono sin consentimiento y en cualquier momento.

Dentro de todos los malware este es el más inofensivo de todos, ya que realmente el problema es que es molesta, además de que consume batería y disminuye el rendimiento del dispositivo. Los ciberdelincuentes lo utilizan para ganar dinero, ya que por cada reproducción de un anuncio ingresan una cantidad determinada.

Sin embargo, es importante detectar y eliminar estas apps en el caso de que las hayamos descargado por error, ya que como explican los expertos "los actores de amenazas involucrados pueden cambiar fácilmente de táctica para redirigir a los usuarios a otros tipos de malware, como troyanos bancarios para robar credenciales e información financiera o ransomware".

Estas apps suplantan a otras oficiales, como Netflix, YouTube, Word o Zoom, pero la diferencia es que las has descargado desde una tienda de apps de terceros y no desde el propio Google Play. En caso de que en los últimos meses hayas instalado alguna aplicación desde una fuente no oficial y hayas notado comportamientos extraños en tu teléfono lo mejor es que las elimines antes de que algo peor pueda ocurrir.