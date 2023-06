Los 'falsos trabajadores' de Meta: "Nos contrataban para que la competencia no lo hiciera"

Uno de los aspectos más positivos de la tecnología es que está en constante evolución y desarrollo, esto hace que las empresas del sector vivan en una constante carrera tecnológica para haber quien lanza antes el próximo producto o servicio que va a revolucionar el mercado y para ello las compañías están dispuestas a hacer cualquier cosa.

En la actualidad, esta carrera tecnológica está enfocada en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, ya que en los últimos meses la gran mayoría de nuevos proyectos que se han presentado han sido en relacionados con esta área. Al final ser puntero en la tecnología de moda es lo que suele generar el dinero, y para conseguirlo las empresas del sector buscan contratar a la mejor plantilla posible.

Al igual que ocurre por ejemplo en el fútbol, si mi competidor ficha a una superestrella en lo que hace, seguramente el desarrollo de su proyecto sea mejor y mi rival "gane" esta carrera tecnológica. Esto se puede compensar contratando a otra superestrella que haga lo mismo para mi empresa, no obstante, tal y como acabamos de descubrir Meta podría tener otra estrategia para debilitar a sus competidores.

A través de un vídeo de TikTok, una ex empleada de Meta que fue despedida durante la primera ronda de recortes que llevó a cabo la compañía propiedad de Mark Zuckerberg en noviembre del año pasado, explicó su extraño puesto de trabajo cuando era empleada y reveló lo que creía que era la técnica para debilitar a la competencia.

"Nos peleábamos por encontrar cosas que hacer"

Como explica en el vídeo, Britney Levy no firmó ningún finiquito por lo que podía hablar abiertamente de este curioso tema. La mujer fue contratada en abril de 2022, y a los pocos días la enviaron a una sección de la compañía, la cual no tenía funciones establecidas "La gente con la que estaba tenía cosas que hacer, yo no" explicaba.

"Me metieron en grupo donde no teníamos trabajo, solo estábamos ahí sentados" continúa explicando Levy "Teníamos que pelearnos para encontrar cosas que hacer". La exempleada de Meta señaló que tanto ella como el resto de sus compañeros en la misma posición estaban frustrados por la situación y reconoció que fueron unos meses muy extraños.

Hasta el punto de que, tanto ella como otros, comenzaron a sospechar que Meta les había contratado para que sus rivales no lo hicieran "Nos almacenaban como si fuéramos cartas Pokémon" concluyó Levy.

Parece una táctica un poco extrema, no obstante, puede cuadrar ya que ¿para qué iban a contratar gente si no tenían trabajo que hacer? Además, la compañía ha realizado importantes rondas de despidos en estos últimos meses, supuestamente la gran mayoría en los proyectos del Metaverso, pero aun así la semana pasada presentaron las gafas de realidad virtual Meta Quest 3.

A su vez y a pesar de despedir a más del 13% de su plantilla, las distintas áreas de trabajo de Meta parecen no haber sido afectadas, algo que a no ser lo que diga Levy sea verdad, y que han despedido a todos estos 'falsos trabajadores' no tiene mucha lógica que todo siga funcionando como antes.