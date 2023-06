La tecnología 'como servicio' allana el camino de la automatización de la logística

La aparición de tecnologías 'as a service' o tecnologías como servicio es un elemento innovador que hace que la automatización de los procesos en el sector de la logística sea mucho más fácil y no requiera de una gran inversión. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado los expertos del observatorio Tendencias Tecnológicas en logística: Automatización de tu almacén en época de recesión, organizado por elEconomista.es en colaboración con Locus Robotics.

La Sales Engineer de Locus Robotics, Inés Alcántara, aseguró al comienzo del panel que la situación macroeconómica "no es la mejor" pero que eso no significa que "no haya que actualizarse". Al final, sentenció, si la cadena de valor funciona mejor "todos funcionamos mejor".

Pero los procesos de automatización hacen que surjan muchas preguntas en el sector. En concreto, el supply chain director Benelux & Iberia de MediaMarkt, Iván Gonzalo Sánchez, estuvo de acuerdo en que la robotización "es algo que necesitamos" en la logística, pero matizó que "hay muchos factores" que llevan a realizarse las preguntas de cuándo, por ejemplo, habrá tecnología duradera para que no necesite otra nueva inversión a corto plazo. El directivo también recalcó la importancia que esto puede tener para la sostenibilidad: "Es algo que nos preocupa mucho", aseveró. En ese sentido la robótica aporta valor añadido: "Si tengo una parte del almacén robotizada, seguramente no necesite tanta iluminación y ese gasto energético se puede suprimir", haciendo que se reduzca la huella de carbono y que esa inversión se reoriente.

Al mismo tiempo, ejemplificó a través de su experiencia las demandas que pueden tener los actores del sector dentro de este proceso: "Nosotros tenemos un catálogo de más de 35.000 productos en un almacén y la automatización nos tiene que dejar mover de manera rápida desde un frigorífico americano hasta un pendrive", contó Iván Gonzalo Sánchez.

Es en este punto cuando surge, precisamente, esta tecnología de la robótica as a service. A raíz de esto, el director de ventas de Locus Robotics en Europa, Rob Keij, aseguró que en su compañía llevan ya ocho años con robots as a service, que es un modelo basado en suscripción en el que el cliente paga una cuota mensual y tiene todo lo que necesita para su proyecto. "Esto convierte la automatización en una inversión opex y no capex", aseguró Keij.

Además, añadió que es la solución idónea para automatizar en un período económico como este, de más incertidumbre. "Esta solución ayuda mucho a los clientes en el mercado a dar este paso hacia la automatización".

Este servicio, aseguró el director de Desarrollo de Negocio de Rhenus Warehousing Solutions, Julio Sáez, es una "solución perfecta" que permite adaptar la capacidad a la demanda. Es decir, "permite flexibilizar los medios que hay en el almacén y adaptarte a los picos sin tener que redimensionarte", reiteró. Y remarcó que ese es el camino a seguir

De hecho, el senior OpEs Team Leader del equipo de IT Corporativo de Logisfashion, Pablo Andikoetxea, introdujo una premisa: "No hay que perder el foco". El responsable recalcó que para un proceso de automatización "hay que saber qué queremos hacer" y ver donde se puede conseguir esa ganancia. "Tenemos que abstenernos del hype tecnológico", dijo, y caminar hacia una dirección concreta en el proceso de automatización de los almacenes. Por eso, la tecnología as a service puede ser esa solución que ayuda seguir esa línea concreta, porque cubre las necesidades en cada momento, incluso durante esos picos de trabajo.

El proceso

Todo gran proceso de automatización requiere una serie de pasos a seguir para que sea lo más completo posible y que la inversión no acabe en saco roto. Julio Sáez apuntó que la robotización "tiene que tener una buena base de procesos. Si esto evoluciona favorablemente, el cliente puede tener la capacidad de automatizar". A lo que el experto se refiere es que a que el almacén debe tener una buena operativa, con unas bases asentadas.

Al mismo tiempo, otro elemento que destacó Sáez es la transparencia: "Hay que tener un proyecto en el que estén implicadas todas las partes, con plena transparencia", esto permite que no se generen fisuras en el plan de automatización, porque se conocen tanto las fortalezas como las debilidades dentro del trabajo diario. En ese sentido, Pablo Andikoetxea aseguró que "la automatización no es algo global y se puede hacer por fases".

Además, dentro de ese proceso de transparencia y gestión hay que tener en cuenta que el trabajo en un almacén no es lineal, sino que existen picos de demanda donde la actividad se intensifica. En este campo también la robótica como servicio es donde entra en juego. Inés Alcántara recordó que en épocas como el Black Friday, la campaña de Navidad o las rebajas, "se puede redimensionar la automatización y luego, una vez ha terminado, se puede volver a retomar la actividad normal". En los procesos de automatización, aseguró la experta, "tenemos esa cintura para poder adaptarnos a esa situación, esa es una de las ventajas que seguimos apoyando a través de la robótica as a service".

Dentro de esta misma línea habló Rob Keij: "La flexibilidad de la solución de automatización es muy importante, no solo en el aumento de capacidad, sino también en el manejo de procesos y cómo se garantiza dentro del proceso de operación que hay calidad de trabajo y que no mandamos los productos al lugar equivocado".

Como ejemplo, aportó una solución que han implementado desde su empresa, que es la de un software que, a través de una conexión bluetooth, se puede programar para que el robot hable en el idioma nativo de la persona que se acerca a él. "Esto convierte a los robots en ayudantes del trabajo y evita errores. Este tipo de funcionalidades son las que podemos implementar como proveedores de automatización dentro de las necesidades de nuestros clientes".

El trabajo con los datos

Una vez se haya llevado a cabo el proceso, o procesos, de automatización en la logística, esto generará una inmensa cantidad de datos que pueden ayudar a los clientes a mejorar el trabajo dentro del almacén y ver esas cosas que pueden mejorar, porque los robots interconectados generan mucha información. Es lo que se conoce como el Big Data, un elemento cada vez más presente en las empresas.

Inés Alcántara explicó que esa cantidad ingente de datos sirve tanto para el global como para el día a día, es decir, "tiene que haber datos que ayuden a ver si estamos cumpliendo nuestros objetivos pero no solo los que nos den a posteriori, que también es fundamental e importante, sino también que las máquinas nos den datos en tiempo real". La experta contó que los datos en tiempo real dicen "cuántas tareas hay cumplidas o si se han alcanzado los objetivos diarios. Esto nos permite reaccionar y gestionar sobre la marcha. Nos permite responder a la demanda cambiante".

Es en este punto donde surge también la aparición de nuevos perfiles. "Los datos que ofrece la robotización son abrumadores y hay que separar la información útil de la que no lo es, es decir, separar el grano de la paja. Tenemos que saber sintetizar los datos y extraer información útil de ellos", aseguró Pablo Andikoetxea.

Esto es función de un nuevo perfil: un analista de datos que debe incorporarse a los procesos. Iván Gonzalo Sánchez coincidió con su compañero de panel cuando aseguró que "hay que saber qué información vamos a trabajar y ese perfil hay que incorporarlo. Cada día hay tomas de decisiones diferentes". Tanto Andikoetxea como Sánchez, y el resto de los ponentes, coincidieron en que esto va a ser un reto a largo plazo, ya que cada vez se demanda más formación técnica y no hay personas instruidas al efecto. Por tanto, el proceso de automatizar no solo está basado en incorporar la tecnología, sino en encontrar perfiles profesionales que tengan la formación que requiere la gestión de dicha automatización y todos los datos que ello genera.

¿Cuándo hay que empezar?

El momento exacto para comenzar con la automatización de los procesos de los almacenes logísticos "es ahora", así de contundente fue Inés Alcántara.

En este sentido, Iván Gonzalo Sánchez apoyó la tesis: "Hay que hacerlo ya, al mejor coste pero hay que empezar a pensarlo. Además, no hay que hacer una inversión gigante y eso es una ventaja que hoy tenemos y que antes no".

Lo cierto es que la demanda "va a ir creciendo, no creo que en todos los países se haga lo mismo, pero en todos esos países se demandan cada vez más soluciones", aseguró Julio Sáez.

Extrapolado a España, Rob Keij recalcó que el país "está en una buena posición" y que hay muchos clientes que "ya han dado el paso y vemos que específicamente los clientes más grandes ya tienen procesos automatizados".

Si se pone el foco en otros países, "algunos van más lentos que otros, en Francia están muy enfocados hacia la hegemonía y por eso están muy centrados en la automatización. En Países Bajos ya están más avanzados pero quizá es porque empezaron antes. Pero hay otras áreas de Europa como la República Checa, Lituania o Polonia donde también tenemos proyectos", analizó el experto, que concluyó que "es un buen momento para trabajar con la tecnología".

Aunque el experto calculó que la penetración de la tecnología as a service todavía no está muy avanzada y esto significa que "hay potencial inmenso para todos, clientes y proveedores".

Ya hacia el final del panel, los expertos estuvieron de acuerdo en que la robótica exigirá la demanda de nuevos perfiles. Al final, la automatización de procesos lo que va a exigir es personal que sepa leer los datos, desgranar la información y así mejorar el proceso diario en la logística. Por tanto, la robotización, concluyeron, dignificará al sector.