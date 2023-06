Este es el polémico videojuego que los españoles más patriotas están boicoteando

Fue hace tan solo unos días que el estudio de videojuegos Giantscraft presentó su nuevo título Ecumene Aztec, y sin quererlo, este juego se ha ganado el boicot y veto de muchos españoles y personas que defienden el legado de la hispanidad.

Los videojuegos no son contenidos políticos, o por lo menos esta no suele ser la intención de quien los desarrolla, no obstante, hay veces que la polémica se genera sin querer. Esto ha ocurrido con Ecumene Aztec, un videojuego en el que te conviertes en un guerrero azteca durante la época del imperialismo español y lo que tienes que hacer es luchar y aniquilar a los conquistadores.

Lo cierto es que Giantscraft podría haber hecho un mejor trabajo ambientando este juego, aunque como recuerdan se trata de ficción, aún así existen varias imprecisiones históricas, como mezclar aztecas con los mayas, que no han gustado. Pero lo ha causado todo el revuelo que ha llevado al boicot por parte de muchos españoles es que el juego consiste en degollar soldados españoles, cosa que ha cabreado mucho a varios grupos de extrema derecha y defensoras del legado de la hispanidad.

Hay muchísimas quejas al respecto, e incluso los más radicales han conseguido boicotear la página web del estudio de videojuegos, y aprovechando que la compañía no la tenía registrada, han cambiado todo para que ahora sea una web que promueva el imperialismo español.

Ahora si entras a dicha web aparece una cita atribuida a Hernan Cortés, uno de los conquistadores más famosos de esa época, además de imágenes relacionadas con el fascismo y la extrema derecha, y el enlace a una cuenta de Instagram que promueve el hispanismo y la supremacía blanca.

Al parecer no es que este grupo esté repleto de hackers con grandes conocimientos informáticos, sino que el estudio desarrollador del juego no había registrado el dominio, por lo que los boicoteadores solo tuvieron que comprarlo.

Por su parte desde Giantscraft han denunciado que "desde el anuncio del videojuego han sido atacados por grupos de extrema derecha e incluso han recibido amenazas de muerte". Esta situación ha llevado a los creadores a rectificar y asegurar que van a introducir varios cambios para satisfacer a todo el mundo.

Por un lado, van a corregir los tópicos y las incongruencias históricas y cronológicas, a la vez que van a cambiar las opciones del juego para contentar a estas personas que se han visto ofendidas por la trama del videojuego, todavía tienen tiempo de hacerlo ya que no se plantea lanzar hasta 2025.

"No estaba planeado. Sin embargo, vimos que alrededor del 40% de la audiencia dice que les gustaría tener la opción de unirse a los conquistadores, por lo que podríamos tratar de hacerlo posible".