¿Ves la Champions en pirata? El gran peligro al que nos enfrentamos los españoles

Desgraciadamente hoy en día para ver el fútbol los españoles solo tenemos tres opciones, o contratarlo y pagar una enorme cantidad de dinero al año, ir a un bar o buscar una página web pirata que nos ofrezca la retransmisión de manera gratuita. Esta última opción no es solo ilegal, sino que como acaba de descubrir un estudio, si lo haces desde España es muy peligrosa para tu ciberseguridad.

La industria del fútbol es una de las que más dinero generan y mueven del mundo, sin duda es el deporte del pueblo, pero por desgracia en los últimos años se ha complicado el acceso a los partidos y competiciones debido a la privatización de los derechos de imagen.

La Champions League, también conocida como la Copa de Campeones de UEFA, es una de las competiciones más destacadas y seguidas de este deporte y ahora como acabamos de saber una de las más peligrosas si quieres verla desde una plataforma pirata desde España.

Como explica el equipo de investigación de Avast, no es ningún secreto que las páginas que ofrecen contenidos piratas no son de fiar, ya que detrás de ella no hay responsables ni nada en lo que podemos confiar. A pesar de que muchas de estas se crean con buena intención, y ofrecen de verdad la retransmisión en directo de manera gratuita, antes de llegar a nuestro objetivo nos enfrentamos a muchas trampas.

Ya sean en enlaces que se abren al pinchar en algún sitio o la solicitud de descarga de un archivo para poder ver la retransmisión, todo esto son posibles vías por las que se nos cuele un virus.

El saque inicial, lo más peligroso

Los investigadores observaron que ya no era solo el llegar hasta el enlace final donde podemos ver el partido donde estaba el peligro, sino que durante el saque inicial es cuando más ataques se produjeron, convirtiéndose en el punto caliente.

Por otro lado, el equipo de Avast, también realizó una clasificación de la peligrosidad de los mercados analizando la situación en España, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania en función del aumento de ataques a las URL bloqueadas en días de partido, frente a días en los que no lo había.

En esta comparativa se descubrió que en España estos ataques crecían un 154% los días de partidos de Champions, situando a nuestro país en primera posición y seguido de Francia (93%), Italia (67%), Reino Unido (39%) y Alemania (35%).

Por esta razón, si no tienes otra opción que conectarte desde una página pirata para ver un partido de fútbol, lo mejor es que por lo menos tengas un software antivirus instalado para que trate de bloquear cualquier virus que pretenda infectar tu dispositivo.