Este lunes comienza la admisión de solicitudes de ayudas para las industrias del chip

Ya está aquí. Justo un año después del primer anuncio, ahora comienza la fase decisiva el denominado Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores, más conocido como PERTE Chip. De hecho, la convocatoria de Misiones Perte Chip se anunció hace apenas diez días y este lunes, 5 de junio, arranca el plazo para la admisión de las primeras solicitudes de ayudas.

El cierre de este programa se producirá el día 17 de julio de 2023, con un presupuesto de 60 millones de euros. El conjunto de la iniciativa, incluida en el programa de Misiones Ciencia e Innovación en el ámbito del desarrollo de tecnologías estratégicas chip, pretende atraer fábricas de microprocesadores a España así como impulsar todo el ecosistema de los microprocesadores y favorecer la autonomía estratégica nacional y de la UE en este ámbito de actividad.

El total, el perte con mayor dotación económica de los 12 anunciados por el Gobierno pretende movilizar una inversión pública de 12.500 millones de euros hasta 2027, de los que la mayor parte (9.350 millones) corresponderá a ayudas para la construcción de plantas de vanguardia para la fabricación de semiconductores.

De toda esa partida, financiada con los fondos europeos, al menos 800 millones se esperan repartir este año, tras un periodo de identificación de estos proyectos.

Jaime Martorell, comisionado especial para el Perte Chip, participó el pasado martes en la jornada 'Looking at the Future', organizada por EY, donde adelantó la referida admisión de solicitudes y destacó algunos detalles "importantes para el ecosistema", como la "posibilidad de establecer consorcios de hasta ocho empresas", lo que resulta "muy relevante y marca una diferencia respecto a otros Perte para fomentar la colaboración entre empresas y se podrán financiar proyectos de entre 3 y 15 millones de euros".

En la misma jornada, Martorell reconoció que hasta la fecha se ha recorrido un "camino no visible, puesto que hemos trabajado con la industria, en los centros de investigación, hemos recorrido España, hemos estado en contacto con Europa, hemos trabajado en la definición de la Chips Act Europea, hemos establecido contactos con diferentes instituciones europeas y a nivel mundial y hemos visitado fábricas de microelectrónica". A partir de ahora, y a lo largo de los próximos meses, se verán los resultados de todo lo anterior, pese a que muchos de estos proyectos con empresas son confidenciales. Personalmente, concluyó el comisionado, "soy muy optimista en nuestra capacidad de conseguir los retos y los objetivos que nos hemos marcado".

Se 'buscan' a mil personas

Jaime Martorell, comisionado del Perte del Chip, ha asegurado que España afronta la recta final de los preparativos de la convocatoria de 'cátedras empresa universidad'. Según indicó en la jornada de EY, "estos programas prevén multiplicar la generación de talento en el ámbito de la microelectrónica, la creación de laboratorios y salas blancas, así como la atracción de talento y la difusión de conocimiento". Según sus estimaciones, se espera que, al menos, mil personas tengan formación científica de alta capacidad para estos proyectos.