Hasta 1.000 euros: estas son las multas más comunes en patinete eléctrico

Sobre todo en las cuidades, los patinetes eléctricos se han convertido en un medio de transporte más y que cada vez más personas utilizan para moverse de un lado a otro. Y mientras muchos piensan que son inmunes a las normativas de circulación, son un vehículo más y por lo tanto debes seguir unas normas si no quieres que te multen.

Al ser tan pequeños, estar limitados a 25km/h y ser tradicionalmente un juguete para niños, muchas veces se piensa que uno es inmune a las sanciones de circulación, pero para nada es así, y hoy te vamos a contar las multas más comunes por el incorrecto uso del patinete.

Alcohol y drogas

Si bien el eslogan de "no bebas cuando estás al volante" no se puede aplicar literalmente, la idea sí, y es que al igual que con cualquier vehículo motorizado la policía puede pararte y hacerte un control de alcoholemia o drogas. En el caso de que des positivo las sanciones van desde los 500 euros hasta los 1.000 euros, dependiendo de los niveles de intoxicación.

Dispositivos electrónicos

De nuevo, al igual que con cualquier otro vehículo motorizado, el uso de dispositivos electrónicos mientras estás conduciendo está totalmente prohibido. En ningún caso puedes estar usando el teléfono móvil o escuchando música con auriculares mientras circulas, y si lo haces y te pillan, la multa puede alcanzar los 200 euros.

Circular por la acera o por zonas peatonales

Es cierto que el impacto de que te atropelle un coche es muy diferente a que si lo hace un patinete, no obstante, daño te va a hacer. Por eso mismo en España está totalmente prohibido circular por la acera o por zonas peatonales en patinete eléctrico, a su vez este vehículo está vetado en autopistas, autovías, túneles urbanos o travesías, la multa por hacerlo asciende a los 200 euros.

Ir más de una persona en el patinete

Puede sonar sorprendente a muchos, ya que ver a dos personas montadas en el mismo patinete es una estampa bastante común, no obstante, está terminalmente prohibida en nuestro país. Esto se debe a que al ser un vehículo unipersonal, al montarse dos personas se reduce el control, la estabilidad y la potencia de frenado, todos aspectos claves para evitar accidentes. En el caso de que te pare la policía, te pueden multar con 100 euros.

Es importante destacar que, en el caso de que la multa se imponga a un menor de edad, serán los padres o tutores legales del niño quienes tengan que abonar la cantidad impuesta.