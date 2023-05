¿Qué son las "Vacaciones Zelda"? El motivo por el que tantos japoneses no están yendo a trabajar

Para muchas personas, su afición por los videojuegos es equivalente a la que pueda tener otra persona con su equipo de fútbol, su grupo de música favorito o su libro preferido y por lo tanto están dispuestos a hacer casi cualquier cosa para poder disfrutar de ello. En Japón, la afición por la saga The Leyend of Zelda es tanta, que con motivo del lanzamiento de un nuevo título varias empresas japonesas están dando vacaciones pagadas a sus empleados para que lo puedan jugar.

Fue el pasado 12 de mayo cuando Nintendo lanzó el tan esperado The Leyend of Zelda: Tears of the Kingdom, convirtiéndose en uno de los títulos más esperados en este 2023 y en tan solo una semana uno de los más exitosos del año.

La anticipación para este videojuego era muy alta, ya que desde 1986, cuando la compañía lanzó el primer título de la serie, no han dejado de surgir nuevos seguidores. Y es que el éxito que está teniendo Tears of the Kingdom es tan alto que en tan solo tres días ya ha superado las 10 millones de copias vendidas, convirtiéndolo en el título que más rápido se vende de la historia de la saga The Leyend of Zelda.

Y gran parte de todo éxito se debe a la enorme afición que tienen los jugadores japoneses hacia este título, y es que en cuanto Nintendo lo lanzó el pasado viernes, más de 100.000 de ellos decidieron que no podían esperar más y se tomaron unas "Vacaciones Zelda" para disfrutar del videojuego como se merece.

Desde Yahoo Japan, aseguran que un jefe de una empresa no mencionada estaba encantado de aprobar estas vacaciones para sus empleados ya que como explicaba, prefiere que sus empleados cojan y usen su tiempo libre que les corresponde legalmente según su convenio de trabajo antes de que vayan a la oficina y estén distraídos o incluso mientan de que están enfermos para poder pasarse el día jugando.

Parece que en Japón entienden la importancia y afición que muchos de sus trabajadores tienen por los videojuegos y este en concreto.

Lo cierto es que cada uno se pide las vacaciones para hacer lo que quiera, pero ¿Cómo crees que reaccionaría tu jefe si le dices que hoy no vas a trabajar porque ha salido un nuevo videojuego?