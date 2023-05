¿El principio del fin? Montana se convierte en el primer estado en prohibir TikTok

El gobernador republicano del estado de Montana (Estados Unidos), Greg Gianforte, acaba de hacer historia al firmar esta semana una nueva ley que prohíbe el uso de la app china TikTok dentro del territorio que está bajo su administración, convirtiéndose en el primero, pero seguramente no único, en hacerlo.

EEUU continua con su caza de brujas hacia TikTok, pero sin duda esta semana ha dado un gran golpe sobre la mesa. La persecución hacia la app propiedad de la empresa china ByteDance se ha intensificado mucho en los últimos meses, con declaraciones de hasta el propio CEO de la compañía ante el Senado para mantener la app funcionando en el país, y donde después de muchos años de secretismos explicaron qué datos recopilan de los usuarios.

Incluso la semana pasada, un exdirectivo de TikTok declaró que el gobierno chino tenía un comité dentro de la empresa que supervisaba la actividad de la app, aunque esto no se ha confirmado de manera oficial.

Sea como sea, a no ser que TikTok cambie drásticamente y se separe de como dice EEUU "el control del gobierno chino", parece que Montana no será el único estado en prohibir su uso. Ha sido a través de su cuenta de Twitter donde el gobernador ha anunciado la nueva ley, que prohíbe el uso o descarga de TikTok para todos sus habitantes.

TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state's Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx — Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023

Esta medida es la más dura del momento, superando la prohibición de tener la app en dispositivos oficiales, y podría ser el motor que impulsa a que el resto de estados hagan lo mismo. No obstante, esto no parece tan fácil ya que al igual que para TikTok el mercado de EEUU es el más importante que tienen, los más de 150 millones de usuarios que hay en el país tendrán algo que decir y protestar si les quitan "su app favorita".

Lo cierto es que esta situación no tiene precedentes, al igual que no parece que tenga una fácil solución. La única manera en la que Montana podría plantearse revertir esta prohibición es si TikTok mantuviese los datos de los usuarios estadounidenses dentro del país y no los enviaran a sus centros de datos en China.

La cosa es que esto es muy difícil de controlar, además de que la confianza de EEUU hacia la compañía está en sus mínimos, por lo que no parece muy probable que esto ocurra. Lo que queda en el aire es sí la motivación de EEUU de prohibir TikTok se debe a su interés por proteger a sus ciudadanos o si quieren acabar con la app extranjera que ha casi monopolizado las redes sociales y se ha convertido en uno de los pasatiempos favoritos de los estadounidenses frente a las nacionales como Twitter o Instagram.