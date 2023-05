Google sitúa su 'Pixel 7a' en la vanguardia de la inteligencia artificial con un precio de 509 euros

Google acaparó este miércoles la atención global de la comunidad tecnológica con motivo de la conferencia de desarrolladores, un evento en el que el gigante de Mountain View no solo anticipó las grandes líneas de estrategias en materia de inteligencia artificial, sino que también aprovechó para presentar en sociedad las principales novedades en servicios y 'hardware'. Entre estos últimos sobresale el esperado 'Pixel 7a', un 'smartphone' que se sitúa en la vanguardia de la IA con el reto de competir con los buques insignia de Apple y Samsung, pero cpom un precio que no alcanza a la mitad de la gama alta, exactamente por 509 euros y disponible únicamente en la tienda Google Store.

Desde Alphabet asumen que la humanidad tiene el móvil siempre a mano o a la vista, lo que viene a ser un signo de los nuevos tiempos, algo que roza el trastorno obsesivo, con una tecnodependencia que promete multiplicarse gracias al profundo conocimiento que Google atesora de sus usuarios. Todo ese esfuerzo se materializa ahora con un 'smartphone' de 6,1 pulgadas y 8 GB de RAM, tintado en carbón, azul claro, nieve y coral, con un diseño, prestaciones, tecnología, cámara e inteligencia artificial aplicada que invitan a tener contacto permanente con el dispositivo. En un entorno en el que casi todos los móviles tienden a parecerse, el fabricante estadounidense busca el elemento diferencial en un componente imposible de replicar: el chip Tensor G2. Ese procesador 'made in Google' incorpora los avances aplicados en el aprendizaje automático y reconocimiento de voz de la inteligencia artificial para mejorar la calidad del audio. El sonido vuelve a importar en los móviles, ahora con una herramienta de llamadas nítidas que permite realzar la voz del interlocutor y reducir el ruido de fondo. La misma IA también catapulta la calidad de las fotos y los vídeos, así como ampliar la duración de una 'batería adaptativa' más allá de las 24 horas, con posibilidad de estirar la energía hasta las 72 horas en el modo ahorro. En asuntos de seguridad, la combinación de 'hardware' (con el chip de seguridad Titan M2) y 'software' eficienta las funciones y aportar agilidad y seguridad a toda la operativa, con una VPN particular (Google One). Esta última herramienta proporciona una "protección en línea adicional sin coste añadido", con la ventaja de que la VPN puede desconectarse en el supuesto de que el usuario utilice aplicaciones sensibles a la latencia, como ocurre con los videojuegos.

La autenticación del usuario del Pixel 7a puede realizarse de forma biométrica, ya sea por la huella dactilar o los rasgos faciales. "Los dos sistemas se complementan para permitir una experiencia de desbloqueo perfecta". De esa forma se puede acceder al teléfono cuando se utilizan guantes o mediante la huella cuando se utiliza una mascarilla. Entre las especificaciones técnicas gana predicamento las tasas de refresco, de hasta 90 Hz, con una pantalla con brillo adaptativo, idóneo para el uso en exteriores, con un display resistente al agua y polvo y cristal a prueba de arañazos.

El conjunto de cámaras del 'Pixel 7a' entra en juego el referido Tensor G2, con prestaciones muy eficientes para funcionar en condiciones de baja luminosidad con su función Visión Nocturna. El editor de imágenes, incluido de serie, invita a corregir instantáneas que han quedado borrosas (con la herramienta 'Enfocar Foto7') así como suprimir elementos que pueden molestar o distraer en la imagen (Borrador Mágico). A lo anterior se añade el Tono Real, para multiplicar la fidelidad de las imágenes para que se ajusten perfectamente a la realidad, y una función de Zoom de Alta Resolución, de hasta 8 aumentos, muy apreciado para lograr retratos extraordinaria a cierta distancia de los modelos. Fuentes de la empresa apuntan que la nueva cámara principal cuenta con un sensor un 72% más grande que el de 'Pixel 6a', lo que amplía el 44% la recepción de luz. También con un ultra gran angular de 13 megapíxeles y una nueva cámara de 'selfies' de 13 megapíxeles, preparada para realizar vídeos con calidad de 4K.