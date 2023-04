¿Quién es Mr.Beast? El youtuber que podría convertirse en el primer milmillonario de su sector

YouTube es una de las principales plataformas de vídeos del mundo y una de las principales apps en general, por ello ser el número uno en dicho servicio no es una tarea sencilla y mantenerse arriba menos. Y si más de 148 millones de personas están suscritas a su canal será por algo, por esa razón hoy te contamos quién es Mr.Beast.

Jimmy Donaldson es un joven estadounidense de 24 años (1998) que comenzó a subir vídeos a esta plataforma a principios de 2013, pero no fue hasta 2017 que su contenido comenzó a tener impacto con su publicación "Contando hasta 100.000" en como bien indica el título consiste en Mr.Beast contando hasta dicha cifra, y sorprendentemente hoy en día cuenta con más de 28 millones de reproducciones.

Desde entonces, este youtuber no ha dejado de subir vídeos sobre retos locos, que como podemos apreciar tienen mucho éxito y con el paso del tiempo ha ido incluyendo a personas externas a las cuales les pagaba altísimas cantidades de dinero por realizar desafíos.

Entre algunas de las más reseñables vemos el reto de haber quién aguantaba más tiempo con la mano sobre una montaña de un millón de dólares (el ganador se llevaba el premio) u otro que mete un Lamborghini en una prensa hidráulica con el que consiguió más de 149 millones de visitas.

El primer milmillonario de su gremio

Mr.Beast se ha convertido en todo un referente, y hasta el mismísimo Ibai aprovecha los contenidos del estadounidense para hacer los suyos, y ahora se enfrenta a un gran reto, convertirse en el primer youtuber milmillonario.

Esta idea no es para nada alocada, ya que Forbes calcula que a finales de 2022 tenía una fortuna de 500 millones de dólares que no deja de crecer. Pero esto ya no es solo por los más de 32 millones en publicidad generados en sus más de 12 canales de YouTube, sino porque ha sabido aprovechar su tirón.

Por ejemplo, tiene su propia línea de productos que vende en Walmart, al igual que tiene su propia marca de hamburguesas, que se convirtió en la marca de restaurantes de más rápido crecimiento en el país. Y es que la gente está tan obsesionada con él que incluso han llegado a pagarle 250.000 dólares por enviar un vídeo felicitándole el cumpleaños a un niño.

Our Feastables chocolate and Walmart exclusive cookies are now available in every Walmart across America!! GO TRY THEM AND TELL ME WHAT YOU THINK! pic.twitter.com/8N4DZCHpSK — MrBeast (@MrBeast) September 16, 2022

Este joven dice reinvertir todo el dinero que genera con los vídeos para crear el siguiente, con el que gana todavía más, es el único propietario de su estudio y al parecer quiere vender una pequeña participación de este, se calcula que un 10% de los derechos podría valer 150 millones de dólares.

Parece que este youtuber sabe cómo gestionar al público, ya que todo lo que toca se convierte en oro, y por eso mismo todo apunta a que dentro de unos años estemos hablando de él como el primero de su gremio en tener una fortuna de 1.000 millones de dólares.