El repartidor que se ha vuelto viral tras entregar un paquete a una casa en mitad de una redada policial

Amazon se toma muy enserio la satisfacción de sus clientes, por ello los tiempos de entrega de paquetes es uno de sus puntos fuertes. Pero hay veces en las que esta política la llevan al extremo, como, por ejemplo, este vídeo que se ha vuelto viral de un repartidor de la compañía que ha entregado un paquete a una casa rodeada de coches de policía que se encontraban negociando con un criminal que tenía a su hijo menor de edad como rehén.

"Haga sol, llueva o nieve, Amazon siempre realiza sus entregas" este es uno de los múltiples eslóganes que utiliza la compañía de Jeff Bezos para mostrar a sus clientes que sus paquetes siempre llegarán a tiempo.

Esto es algo en lo que insiste mucho la compañía y que por desgracia sufren los repartidores, que supuestamente son castigados si no logran cumplir con los tiempos de entrega (aunque no haya sido su culpa). Y aunque no hay evidencia de que esto sea verídico, este viral vídeo deja caer que los rumores son ciertos.

Como se puede apreciar en el vídeo, este joven repartidor se acerca a una casa, la cual, está totalmente acorralada por coches de policía en la que según han informado varios medios americanos había un hombre armado que tenía a su hijo menor de edad como rehén. Como si la cosa no fuera con él, el repartidor avanza con el paquete que tiene que entregar ante la mirada atónita e incrédula de los vecinos y algunos policías, hasta acercarse bastante a la casa.

En ese momento un policía le para y le quita el paquete, y como es lógico le manda de vuelta lejos de la parcela donde está ocurriendo este enfrentamiento. Pero ya no solo eso, sino que, siguiendo con la política de Amazon, el repartidor tomó una foto para demostrar que el paquete había sido entregado con éxito en la casa.

Esta surrealista situación tiene tan solo dos explicaciones posibles, la primera es que el repartidor en cuestión por el motivo que fuera no se había enterado de lo que estaba ocurriendo y por eso fue hasta la casa sin inmutarse.

La segunda, es que Amazon sea muy duro con los repartidores y si no entregas un paquete sufres graves consecuencias, por lo que el hombre prefirió jugársela e ir a entregar el paquete antes que dar marcha atrás y tener que dar explicaciones a sus superiores.