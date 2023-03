Estos son los pasos a seguir para identificar si una web es segura o fraudulenta, según la OSI

Sin duda una de las grandes ventajas de las compras por internet es que los usuarios tienen muchísimas más opciones a la hora de elegir y comprar el producto que se ajuste más a su presupuesto, gustos o necesidades, sin embargo, entre este amplio abanico de opciones también se cuelan páginas fraudulentas que lo único que buscan es robarte tus datos y dinero.

Como hemos repetido en numerosas ocasiones, los ciberdelincuentes no dejan de trabajar para diseñar nuevas formas en las que engañar a los usuarios, y el problema no se deja de intensificar, ya que no solo se ha multiplicado el número de ataques, sino que también se han vuelto más sofisticados y difíciles de identificar.

Por ello, y con intención de ayudarte a evitar caer víctima, la Oficina de Seguridad del Internauta ha recopilado una serie de pasos a seguir para seas capaz de identificar si un sitio web de compraventa online es seguro o fraudulento.

Antes de entrar en la página

Antes de entrar en la página web siempre tienes que realizar dos comprobaciones, la primera es asegurarte de que la URL de la web comienza por https y tiene un candado cerrado junto a ella, esto significa que la página está protegida y es segura. A su vez, debes comprobar que el nombre de la web coincide con el nombre oficial de la empresa, si no lo hace que salten tus alarmas porque casi seguro que es fraudulenta.

Dentro de la web

Una vez hayas hecho las primeras comprobaciones, lo siguiente será entrar en la web y fijarte en algunos aspectos. Por ejemplo, comprueba si hay información de contacto de la empresa, si hay un apartado legal, si dispone de sello de confianza y si tiene política de devoluciones. En el caso de que no tenga alguno o ninguno de estos apartados es mejor desconfiar, ya que estos son unos requisitos mínimos y básicos que toda empresa debe tener.

Otros aspectos a tener en cuenta para identificar la legitimidad de una web, es ver cuánto tiempo lleva el vendedor registrado como tal (si lleva poco mala cosa), en el caso de que el precio del producto sea exageradamente bajo lo mejor es desconfiar y si tiene muchas valoraciones negativas, haz caso a los otros usuarios y busca otro sitio.

Cuando has contactado con el vendedor

En el caso de que estés en conversaciones con el vendedor, si este te dice de seguir las comunicaciones fuera de la web, te solicita el pago por adelantado o te pide realizar el pago a una cuenta extranjera o a través de un método de pago alternativo, es mejor que no lo hagas ya que está buscando formas de borrar el rastro de la compra para perpetuar su fraude.

Si antes durante el proceso de compra online detectas algunos de estos aspectos, lo más recomendable será no seguir con la adquisición del producto, busca siempre tiendas oficiales y seguras, ya que por intentar ahorrarte unos euros la gestión te puede salir muchísimo más cara.