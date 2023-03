Esta cuenta de Twitter revela la brecha salarial por genero de las empresas que se aprovechan del 8M

Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer una fecha señalada para reconocer lucha de las mujeres contra la desigualdad de género en tanto el entorno laboral como en muchos otros, el problema es que muchas empresas y marcas se suben al carro de "celebrar este día" a través de redes sociales, pero en la práctica son parte del obstáculo.

Es por ello que esta cuenta de Twitter llamada @PayGapApp saca los colores a estas, al ser un bot automatizado que cada vez que detecta el uso del hashtag #IWD2023 (el del Día de la Mujer 2023) por parte de una empresa les responde citando su tuit y publicando la brecha salarial que existe entre los hombres y mujeres de dicha compañía.

Por desgracia, y a pesar de que estamos en 2023, la desigualdad de género es todavía uno de los problemas más importantes de la sociedad y mientras que poco a poco se van haciendo avances para reducir y concienciar sobre el trato diferente entre géneros, hay muchas compañías que no parecen entender que la lucha no es cosa de un día.

La labor que cumple este bot de Twitter, es justo mostrar al mundo aquellas empresas que tratan de demostrar su apoyo a las mujeres a través de redes sociales con tuits, publicaciones, vídeos, fotos y hashtags, pero que luego en la práctica las mujeres que trabajan ahí cobran menos de media que los hombres.

In this organisation, women's median hourly pay is 24.2% lower than men's. The pay gap is 2.6 percentage points smaller than the previous year. https://t.co/r8WNaWptMQ