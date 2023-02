Estos son cinco consejos para mejorar tu sueño y reducir el uso de smartphone en la cama

La llegada de la tecnología ha supuesto una enorme cantidad de ventajas, pero a su vez también ha traído inconvenientes, entre ellos la pérdida en la calidad del sueño. Esto no se puede aplicar a todos los casos, no obstante, cada vez es más común ver a personas que duermen menos horas de las que deberían/querrían y el problema final reside en el uso que hacen de su smartphone antes de irse a dormir.

Pasa sobre todo con las generaciones más jóvenes, pero los teléfonos móviles van a donde vayamos nosotros, a la calle, al trabajo, al baño y también a nuestra cama. Y mientras normalmente no pensamos más en ello, los smartphones nos están robando horas de sueño, ya que las constantes notificaciones hacen que sea más complicado dejar el móvil e irte a dormir.

Esta adicción a las pantallas hace que perdamos tanto en tiempo como en calidad de sueño, por ello hoy te contamos cinco consejos que puedes seguir para hacer que tu smartphone deje de ser uno de los causantes de que duermas peor.

1. Prohíbete el uso de smartphone en la cama

Este consejo es muy básico, pero sin duda el más efectivo. Establece unas normas, que tengan como base que cuando llegue la noche y te metas en la cama tu smartphone no te pueda acompañar. Al dejar de usarlo en la cama, no te ocurrirá que te pases una media hora seguida mirando vídeos o leyendo tuits, así te irás antes a dormir y descansaras mejor al no estar expuesto a la luz de estos dispositivos que ha sido demostrada como nociva para el sueño.

2. Vuelve a usar despertadores analógicos

Siguiendo con la norma anterior, muchos alegarán que se llevan el móvil a la cama porque lo usan también como despertador. Pero esta acción conlleva a que justo lo último y primero que haces en el día sea coger tu smartphone, llegando incluso a desvelarte por la noche y cogerlo también.

En cambio, si tienes un despertador analógico no te hará falta llevarte el móvil, incluso lo podrás dejar en otra habitación y no tendrás la tentación de cogerlo y perder tiempo que podrías invertir en dormir.

3. Prueba actividades que no involucren un smartphone antes de dormir

El problema es que cuando nos metemos en la cama, nos queremos relajar justo antes de dormir, por eso abrimos alguna app o red social para estar solo "un ratito" y cuando te das cuenta ha pasado una hora.

Por ello, te recomendamos que pruebes con otras actividades para justo antes de dormir, la más popular sin duda es leer un libro o revista, aunque también puedes probar a hacer un crucigrama, escribir un diario o practicar meditación.

4. Activa el modo descanso en tu teléfono

Los propios fabricantes de smartphones son conscientes de que esto es un problema, y por ello, entre las funciones y herramientas preinstaladas en ellos se encuentra la del Modo Descanso. Esta función está conectada a la app del reloj y te permite establecer tus horas de descanso, ver tu historial de uso de esas apps y otros recordatorios que te incitan a dejar el móvil de lado e irte a descansar.

5. Utiliza el filtro de confort visual o modo oscuro

Si por el motivo que sea tienes que usar el móvil antes de dormir, por lo menos haz que la luz de la pantalla te afecte lo menos posible. Para ello, puedes activar el confort visual que reduce la intensidad del brillo, o el modo oscuro, ya que estas funciones ayudan a tus ojos no estén tan expuestos a los brillos de la pantalla, que como decíamos antes afectan negativamente a los ciclos de sueño.