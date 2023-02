Transfiere 2023 reúne en Málaga a 500 empresas y 400 expertos en I+D+i de 39 países

Transfiere 2023, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, celebra en Málaga su duodécima edición, con la presencia de más de 500 empresas y 400 expertos de 39 países para debatir sobre innovación e impulsar la convergencia en el ecosistema de I+D+i internacional. Este año se pone a examen el "éxito nórdico" con Finlandia y Suecia como países invitados.

En este foro se abordan temáticas como desarrollo del hidrógeno verde, los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) o la creación de empresas de base tecnológica.

La secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, Teresa Riesgo, ha incidido en la apuesta de Málaga por el I+D+i "convirtiéndose en un paradigma de la atracción de iniciativas, proyectos y talento".

Además, el presidente de RedOtri-CRUE Universidades Españolas, Salvador Coll, ha adelantado la participación académica en Transfiere, que aglutina este año a más de 60 entidades vinculadas con el ámbito universitario. En su intervención, ha señalado que "la innovación es un hecho colaborativo que requiere de plataformas que permitan la conexión de ideas para que las iniciativas y proyectos se hagan realidad".

Éxito nórdico

Suecia y Finlandia cuentan con un estand conjunto que acoge a 16 empresas y entidades nórdicas que tendrán la oportunidad de compartir casos de éxito y establecer sinergias con el resto del ecosistema internacional I+D+i presente en el encuentro.

Para presentar la implicación nórdica en Transfiere, la inauguración ha contado con la subsecretaria de Estado de Comercio Internacional de Finlandia, Nina Vaskunlahti, que ha adelantado algunas claves de la estrategia finlandesa de innovación "en la que apostamos por una gran inversión en educación y la adquisición de habilidades ligadas al desarrollo científico tecnológico para crear un ecosistema propicio para la generación de ideas y proyectos".

Del mismo modo el embajador de Suecia en España, Teppo Tauriainen ha incidido en la importancia de la educación para el impulso del I+D+i, al tiempo que ha recordado el modelo sueco de triple hélice de colaboración entre empresas privadas, administraciones públicas y el entorno académico para el desarrollo de sociedades innovadoras. En este sentido, el embajador sueco ha añadido "la necesidad de sumar las alianzas internacionales a esta estrategia para un impulso de la innovación de carácter global".

Empresas emergentes

Tras la jornada inaugural de ayer, Transfiere se centra hoy en la cuarta convocatoria de su Call for Startups. Se trata de una iniciativa patrocinada por CaixaBank Dayone y coordinada por la Enterprise Europe Network (ENN) y la Red Europea de Business Angels (EBAN) que este año ha recibido 55 candidaturas, el doble que en su edición anterior. Durante el encuentro diez empresas emergentes finalistas con proyectos en materia de deep tech tendrán la oportunidad de aumentar su visibilidad ante inversores nacionales e internacionales expertos en el sector.

Además, en su compromiso por la promoción de empresas y proyectos emergentes, así como de conectar investigación y empresa, Transfiere 2023 acoge este año a más de 70 startups + spin offs que tendrán la oportunidad de encontrarse con fondos de inversión internacionales.

La zona expositiva de Transfiere cuenta con más de 200 entidades, empresas y administraciones públicas, que muestran sus productos, servicios y proyectos innovadores. El foro estrena además en espacio Research Center en el que participarán más de 40 prototipos procedentes de grupos de investigación, centros tecnológicos y empresas públicas.

Organizadores

Transfiere está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento --dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía-- y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Fycma asume la dirección ejecutiva del Foro. Actúan como Silver Partners Best in Gran Canarias, Comunidad de Madrid, CTA, con el proyecto Intecmed que lidera junto con la Cámara de Comercio de Sevilla, Diputación de Málaga, Emasa, Enisa, Institució Cerca, Limasam, Open for Business y la Universidad de Málaga (UMA).

Dinamizan el encuentro la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) --Ministerio de Ciencia e Innovación--, la Fundación para la Innovación Tecnológica COTEC, CRUE Universidades Españolas, la Fundación General CSIC, la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Enisa, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), la Oficina Española de Patentes y Marcas --Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-- y Málaga TechPark.