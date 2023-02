Las siete claves para protegerte tú mismo de un ataque de ransomware según la Europol

La ciberdelincuencia está en auge, y dentro de este tipo de ataques, los de ransomware son de los más comunes. Con el fin de ayudar a los usuarios a estar más protegidos y mejor preparados ante esta práctica, la Europol ha dado hasta siete acciones que puedes hacer tú mismo.

El ransomware o "secuestro de datos" es un tipo de ciberataque que instala un programa dañino en un equipo y que restringe el acceso a determinadas funciones o archivos y documentos de este, para poder recuperarlos, la víctima tiene que pagar un rescate.

Este tipo de ataques se pueden iniciar a través de muchas fuentes, y por norma general requieren de la colaboración sin saberlo del usuario para poder perpetrarse. Es por ello que la Europol ha recogido una serie de consejos y claves para evitar ser víctima de un ransomware.

La primera y más sencilla consiste en hacer regularmente copias de seguridad de tus dispositivos y mantener al menos una copia externa a tu móvil, ordenador o tablet. A su vez, destaca la importancia de usar productos de seguridad como software antivirus, VPNs o antimalware y asegurarnos de que siempre tenemos la última actualización.

Otros aspectos importantes para evitar el secuestro de datos, es nunca pulsar sobre enlaces sospechosos de ventanas emergentes o cuadros de diálogo mientras navegamos por internet, y lo mismo se aplica con correos electrónicos sospechosos.

La Europol recuerda que siempre que navegues o vayas a descargar una app lo hagas desde las fuentes fiables y sitios oficiales; y en el caso de que uses cuentas con privilegios (cuentas de administrador) no las utilices para acciones cotidianas como comprar online.

¿Qué hacer si ya has sido infectado?

En el caso de que ya sea demasiado tarde y tu equipo esté infectado, lo primero que tendrás que hacer es informar a la policía y darle todos los detalles que tengas. La Europol recomienda que no pagues el rescate y que debes desconectar el WiFi o toda conexión a internet que tenga el dispositivo para evitar que se propague el malware.

Por último, también recomiendan formatear el disco duro del dispositivo infectado, reinstala el sistema operativo y las apps que tuvieras instaladas y ejecuta todas las actualizaciones posibles.