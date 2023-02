Este es el motivo por el que Musk ha despedido a uno de los ingenieros más importantes de Twitter

La verdad es dura, y sobre todo si eres una persona que cree que siempre está en lo cierto, y lo peor de todo es que las consecuencias las sufren otros. Este podría ser un resumen de lo que ha ocurrido en las oficinas de Twitter donde uno de los dos ingenieros más importantes que quedaban en la compañía sugirió que tal vez los usuarios ya no estaban tan interesados en lo que decía el magnate y por eso su alcance en la red social había caído, lo que llevó a Musk a despedirle.

La popularidad de Elon Musk se vio fuertemente alterada cuando se decidió a comprar Twitter, algunos pusieron en un podio todavía más alto al magnate, mientras que muchos otros acabaron horrorizados por la idea.

Sea como sea, lo cierto es que durante las primeras semanas, el nombre de Musk (para lo bueno o para lo malo) no salía de la boca de nadie, y eso, le gustaba al dueño de Tesla. Todas sus decisiones, comentarios y contestaciones a altos cargos recibían miles de visualizaciones, comentarios, y "likes", sin embargo, todo este alcance e interacciones ha ido reduciéndose poco a poco.

Y eso es justo lo que preguntaba Musk en una reunión que tuvo esta semana con los altos cargos e ingenieros de la compañía. "Esto es ridículo", dijo, según múltiples fuentes con conocimiento directo de la reunión. "Tengo más de 100 millones de seguidores y solo recibo decenas de miles de impresiones" recoge The Verge.

Uno de los dos altos ingenieros que quedaban en Twitter, después de la ronda masiva de despidos, creía tener la explicación de ello. Según este, el motivo de la caída en el alcance de los tuits de Musk se podría deber a que ya no interesa tanto como lo hacía hace unos meses.

Musk se tomó esto como un ataque personal, y según confirman fuentes cercanas al asunto, comenzó a gritar "Estás despedido, estás despedido" al ingeniero que por motivos de privacidad no se sabe su nombre.

Acto seguido puso a todo el equipo a investigar y hacer comprobaciones para ver si había algún fallo en Twitter que hiciera que sus tuits ya no fueran los virales que eran antes. No obstante, no hay indicios que esta caída de alcance se deba a algo artificial o a ningún tipo de algoritmo que vaya en contra suya.