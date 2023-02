Cada vez se complica más: Reino Unido no ve con buenos ojos la compra de Activision por Microsoft

La Autoridad de Competencia y Mercado (CMA) de Reino Unido ha concluido de manera provisional que si Microsoft lleva a cabo la compra del estudio desarrollador de videojuegos Activision Blizzard dañaría la libre competencia del sector, resultando en una subida de precios, menos opciones y menor innovación para los jugadores.

Fue hace más de un año que Microsoft diera uno de los pasos más importantes en el sector de los videojuegos al comprar el estudio Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares. No obstante, la magnitud de la compra hizo que fuera necesario que los distintos organismos reguladores del mundo tuvieran que dar su aprobación.

Desde entonces, la compañía fundada por Bill Gates ha tratado de convencer a estos organismos de que su compra cumple con los estándares de libre mercado y que no va a suponer un monopolio. Por el momento el plan de Microsoft no está siendo nada exitoso.

Es importante tener en cuenta, que con esta compra, la compañía se convertiría en dueña de juegos como World of Warcraft, Candy Crush, pero sobre todo del mítico Call of Duty. Este último es el que más polémica está generando, ya que los niveles de penetración de este videojuego son casi incomparables.

Hay que tener en cuenta que Microsoft es dueña de Xbox, por lo que con su posición podría hacer que estos títulos que acabamos de mencionar solo existan para su videoconsola, cargándose sin escrúpulos el mercado de los videojuegos.

Esto mismo es lo que le preocupa a Sony, su máximo competidor, a la vez que muchos de los organismos que regulan el mercado, como el de EEUU y más recientemente Reino Unido.

"Una investigación de la CMA ha concluido provisionalmente que la propuesta de adquisición de Activision por Microsoft podría dar lugar a precios más altos, menos opciones o menos innovación para los jugadores británicos" se lee en el comunicado.

Como ya hemos dicho esta resolución es provisional y no será hasta abril que comunique su decisión final, pero por ahora la situación para Microsoft es bastante complicada. Aunque también es cierto que no lo tiene todo perdido, y si la compañía ingeniase algún tipo de acuerdo que establece que seguirán desarrollando sus títulos como el Call Of Duty para otras consolas es bastante probable que la CMA y otros organismos miren con mejores ojos este acuerdo.