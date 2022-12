Apple ofrece el autoservicio de reparación de iPhone y Mac también en España

Apple ha incluido a España en la lista de ocho países europeos con acceso a los componentes, herramientas y manuales para que los propios usuarios puedan realizar las reparaciones de los iPhones o Mac averiados. Junto con los clientes de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y Suecia, los españoles tendrán acceso desde hoy al denominado "Self Service Repair Store" (tienda de autoservicios de reparaciones), con más de 200 piezas, manuales y herramientas disponibles para los modelos iPhone 12 e iPhone 13, así como todos los portátiles con microchip de Apple. Hasta el momento, esta funcionalidad ya estaba disponible en los Estados Unidos desde la pasada primavera.

Entre otros aspectos, Apple se distingue de otros fabricantes por la mayor duración de sus equipos, entre dos y cuatro años más de media, lo que permite que los dispositivos de la manzana puedan tener una segunda o tercera vida distinta a la del comprador original. En ese objetivo de durabilidad se enmarca el escudo de cerámica de vidrio de la cubierta frontal, que es más resistente que cualquier otro teléfono inteligente de vidrio, así como la protección IP68 a vertidos y polvo, o la cobertura adicional frente a caídas y arañazos de las lentes de cámara, con cristal de zafiro, así como el chasis de acero inoxidable. A todo lo anterior ahora se añade la mejora de la reparabilidad para así convertir el iPhone 14 en el modelo "más reparable de la historia, con más módulos intercambiables por originales que cualquier modelo anterior", según ha podido saber este periódico. Entre otras novedades, el iPhone 14 incorpora de serie un diseño interno en el que, por primera vez, la tapa trasera puede sustituirse por separado, lo que reduce el coste de la reparación y permite arreglar otros módulos importantes afectados como puede ser la batería, la pantalla, los altavoces y la cámara.

A partir de ahora, Apple ofrece una alternativa a sus servicios adicionales para reparación de los equipos, actualmente con más de 4.000 proveedores de reparación independientes y otros 5.000 proveedores de servicios homologados, que en conjunto suman más de 10.000 técnicos. Aquellos usuarios que se sientan capaces de arreglar su propio teléfono o Mac pueden acceder a todos los recursos necesarios y originales para no tener que acudir a los referidos proveedores de servicios autorizados. Además, no necesitan adquirir las herramientas en propiedad ya que pueden alquilar el kit completo por 59,95 euros para aquellos que necesiten más tiempo que la semana gratuita que ofrece la compañía.

El fabricante de Cupertino entiende que algunos clientes tienen las capacidades técnicas necesarias para realizar reparaciones en dispositivos electrónicos, para lo que les ofrece los manuales y soporte de formación para esas tareas de forma segura y fiable, con las mismas instrucciones que Apple proporciona a su canal autorizado.

A pesar de las facilidades técnicas, no todas las reparaciones son sencillas, especialmente cuando se realizan por primera vez. Es el caso de la extracción del adhesivo que fija la pantalla al chasis, que es uno de los elementos más críticos para asegurar la resistencia al agua y al polvo de los smartphones de Apple. No obstante, esta lámina adhesiva está diseñada específicamente para que pueda extraerse y reemplazar, no sólo la pantalla sino también otros módulos del interior del teléfono.

A pesar de lo anterior, los usuarios que se atrevan a reparar sus equipos pero que en algún momento encuentren una barrera insuperable, siempre pueden acudir a los establecimientos de reparación convencionales, situados a apenas media hora de transporte en el caso de ocho de cada diez usuarios.