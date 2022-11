Musk dice que Apple amenaza con quitar Twitter de la AppStore y le "declara la guerra"

El conflicto entre Apple y Musk está calentándose a golpe de tweet. Elon Musk, que lleva días cargando contra Apple (y en menor medida con Google) por su tasa del 30% sobre las transacciones en sus plataformas, ha afirmado en su red social que la empresa fundada por Steve Jobs ha "amenazado a Twitter con expulsarnos de la App Store, aunque no nos dicen por qué". Este conflicto viene por un lado por desavenencias sobre las comisiones que impone la firma y, por otro lado, por las políticas de menor moderación que la nueva dirección de Twitter ha puesto en marcha, devolviéndole su cuenta a Donald Trump y haciendo un 'amnistía' general de usuarios suspendidos.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won't tell us why

El magnate sudafricano lleva un día agitado cargando contra la compañía. Al margen de la supuesta amenaza, también se ha quejado de que Apple ha quitado la mayor parte de su gasto publicitario en la red social preguntándose si la marca "odia la libertad de expresión en Estados Unidos". También ha compartido videos y publicaciones que califican a Apple como un monopolio, ha realizado encuestas sobre si las políticas de Apple son censura.

El plan de Elon Musk en Twitter pasa por incrementar de forma exponencial los suscriptores de pago para tener ingresos más estables. De hecho sus estimaciones son de lograr el 50% de su facturación por este vía para 2025. Sin embargo, la firma 'pierde' un 30% de los ingresos que vienen de la App Store y la Play Store, una hemorragia que el magnate sudafricano quiere empezar y, para ello, está dispuesto a "ir a la guerra" como ha escrito en tono humorístico en uno de sus últimos mensajes.

El negocio de publicidad 5.000 millones al año a Twitter, en las últimas semanas la gran mayoría de grandes empresas han detenido su compra de publicidad. Según afirma el Financial Times, Musk ha estado llamando a algunos de los ceos de estas empresas para "echarles la bronca". Muchos de estos empresarios han mantenido la publicad pero bajándola drásticamente.

Al mismo tiempo, el negocio de la publicidad se habría visto dañado por los despidos, pues muchos de los que se han marchado llevaban estas áreas. Hasta el 22 de noviembre Elon Musk había despedido a 4.800 empleados, un 64% de su plantilla. Según Financial Times estos recortes habrían provocado quejas entre empresas que afirman que ya no tienen acceso ni a las plataformas para ver sus estadísticas en sus campañas.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?

Respecto a las diferencias no tan económicas, hay fuertes discrepancias con las nuevas políticas de moderación. Apple borró 30.000 aplicaciones en 2020, incluyendo la red social Parler, en la que los seguidores de Trump se reunieron antes y después del 'Asalto al Congreso' que terminó con la cuenta del expresidente con un bloqueo, que ahora Elon Musk ha retirado.

Estas discrepancias fueron comentadas con más intensidad cuando el directivo a cargo de la App Store Phil Schiller, abandonó la red social este mismo mes de noviembre a causa de las desavenencias entre ambas empresas.

La posibilidad de que Twitter desaparezca de la App Store es más real que nunca y el propio Elon Musk, ha afirmado en su red social que si son expulsados, la propia Twitter sacaría un teléfono móvil alternativo. "Desde luego espero no llegar a eso" afirmó el magnate sudafricano, "pero si no queda otra haré un teléfono alternativo".

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone