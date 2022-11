¿Competencia para Apple y Android? Musk dice que no descarta tener que fabricar su propio smartphone

Elon Musk no tiene intención de fabricar su propio modelo de smartphone, sin embargo, el multimillonario no descarta del todo la idea, después de ser preguntado si diseñaría su propio teléfono móvil en el caso de que Google y Apple vetaran Twitter de sus tiendas de aplicaciones como han hecho con otras redes sociales que infringían sus políticas.

La adquisición de Twitter por parte de Elon Musk ha sido uno de los movimientos que más ha agitado el mundo tecnológico, no solo por los despidos masivos, sino también por los cambios que quiere aplicar el hombre más rico del mundo a esta plataforma.

El lío con los perfiles verificados de pago, o la decisión de reinstaurar cuentas que hasta ahora habían sido suspendidas han sido algunas de las acciones polémicas que Musk ha llevado a cabo como CEO de Twitter.

Aunque sin duda una de los aspectos que más preocupan es la llamada "libertad de expresión" que quiere instaurar, que como hemos podido comprobar consiste en poder decir todo lo que se quiera a no ser que ofendas al propio Musk. Esto potencialmente significa que muchos comentarios antes prohibidos en la red social, ahora se podrán hacer con impunidad.

Pero Twitter es una cosa, y las políticas de Google y Apple son otra, y estas siguen vetando actuaciones e ideas que no cumplan una serie de normas. Ya vimos que no dudaron en prohibir de la App Store y Play Store la app de Donald Trump por su falta de moderadores de contenido (aunque ya vuelve a estar disponible), al igual que lo hicieron con Parler, la app que compró Kanye West.

Por eso mismo, la periodista Liz Wheeler lanzó en Twitter la pregunta de que sí Google y Apple vetaran Twitter de sus tiendas de aplicaciones, Musk diseñaría su propio smartphone. A su vez, hizo una encuesta, en la que pregunto a los usuarios si comprarían un teléfono hecho por Musk, y tal y como era de esperar el sí para el "tELONphone" ganó.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone