Estos son 5 ciberamenzas comunes a evitar durante el Black Friday

Hoy, viernes 25 de noviembre, el día de después de la fiesta estadounidense Acción de Gracias, se celebra el popularísimo Black Friday. Esta fecha es conocida por ser el inicio de las compras navideñas y desde hace varios años numerosas marcas han aprovechado la fecha para ofrecer grandes descuentos, pero también se ha postulado como una fecha perfecta para que los ciberdelincuentes actúen.

Este tipo de ataques se han incrementado notablemente en España y todo en el mundo, solo en nuestro país el número de ataques para hacerse con los datos bancarios de las víctimas se habían duplicado con respecto al año anterior, a pesar de que los usuarios están cada vez más concienciados de los peligros de Internet.

Por esta razón, la compañía experta en ciberseguridad BeDisruptive ha seleccionado 5 de las ciberamenazas más comunes durante este Black Friday para que tengas los ojos abiertos y no caigas en ninguna.

Campaña de phishing y ransomware

Estas son las técnicas más utilizadas, una trata de engañar al usuario para que le de las credenciales bancarios o datos personales, mientras que la otra buscar que descargues o entres en un enlace fraudulento para que un virus se instale en tu dispositivo y te lo infecte.

Para evitar ser víctima lo mejor es ignorar y borrar todos aquellos mensajes, correos o sitios que parezcan sospechosos y que nos lleguen sin haberlos pedido nosotros.

Comercios electrónicos fraudulentos

Para el consumidor el objetivo de estas fechas es encontrar el producto con el precio más bajo posible, por ello tendemos a irnos a otras páginas que no son las oficiales o tan conocidas, esto no está mal, sin embargo, hay que estar atento de que no nos estamos adentrando en la boca del lobo.

Estas campañas también pueden venir por un enlace de WhatsApp o incluso la web en sí no te roba los datos, sino que te infecta el equipo con adware (virus que muestra constantemente anuncios).

Uso de WiFi público

En este día, las ofertas nos pueden aparecer en cualquier momento incluido en la calle mientras estamos conectados a un WiFi público. Como ya te hemos mencionado en otras ocasiones, esto es muy peligroso porque no están tan protegidas y un hacker puede estar controlándolas para ver y copiar tus datos bancarios mientras pagas online.

Contraseñas endebles

Puede ocurrir que la ganga la encontremos en una página web que nunca antes habíamos usado, por lo que tenemos que registrarnos. Pero no tenemos que tomarnos esto a la ligera, ya que es muy importante tener claves fuertes y seguras para evitar ser víctima de un ciberataque.

Vishing

Cada vez es más común ver esta técnica en acción. Los ciberdelincuentes hacen una llamada haciéndose pasar por una empresa conocida para obtener los datos del usuario, la mejor manera de detectar si es una estafa es preguntarle cuál es su número de identificación para luego verificarlo llamando a la empresa a la que dice representar.