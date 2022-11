Se busca CEO para Twitter: Musk confirma que no será él en el futuro

Ser CEO/director ejecutivo de una de las empresas más grandes del mundo no es tarea fácil, y si encima lo eres de otras que también son líderes en sus ámbitos es normal que no des abasto. Este es el caso de Elon Musk, CEO de Tesla, Space X y ahora también de Twitter, pero tal y como ha confirmado él mismo, en cuanto la red social despegue y comience a funcionar como él quiere, el multimillonario le dará paso a otra persona para que le sustituya.

Ser CEO de Twitter no es moco de pavo, y es que tener que ser la persona con máxima responsabilidad en una de las empresas más extendidas y reconocidas en el mundo requiere un carácter especial. Principalmente porque estás expuesto a la crítica de millones y millones de usuarios, y quien no se lo crea solo se lo tiene que preguntar a Musk.

Quizás es por ello por lo que el hombre más rico del mundo ha decidido dejar de ser el maquinista de este tren llamado Twitter, eso sí, después de que haya convertido la red social en lo que él ideaba. Aunque seguramente tenga que ver también con la preocupación de los accionistas de Tesla, que desde que se anunció la compra viven inquietos con los vaivenes de Musk.

Además, existe un cierto recelo con la atención y el tiempo que le está empleando el multimillonario en "arreglar" Twitter (que dice que pueda llevar un tiempo), ya que muchos consideran que está dejando de lado y desatendidas al resto de sus empresas.

La primera noticia de esto surgió durante el testimonio de Musk durante el juicio referido a su remuneración por la gestión de Tesla. "Se requiere una explosión de actividad nada más comprar la empresa para poder reorganizarla, pero después espero reducir el tiempo que empleo en Twitter" dijo el magnate.

Correct. I will continue to run Twitter until it is in a strong place, which will take some time. — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2022

El caos y la incertidumbre ha sido lo más representativo de estas últimas tres semanas debido a todos los despidos y cambios en la plataforma, y de momento todo parece indicar que la cosa se va a mantener igual en las próximas semanas en las que Musk ha dicho a sus trabajadores que van a trabajar muchas horas a alta intensidad.

Pero, ¿quién le podría sustituir?

Después de conocer esto, la mayoría de miradas se han puesto en Jack Dorsey, fundador y ex CEO de Twitter, quien es amigo de Musk y uno de los primero en apoyarla en la compra de Twitter. Sin embargo, Dorsey no ha tardado en acabar con los rumores, y dijo que no aceptaría tal puesto.

nope — jack (@jack) November 17, 2022

Por eso tendremos que ver quién es el elegido, y mientras esta es una gran incógnita, podemos saber que tendrá que ser alguien afín a Musk y a su visión del mundo y que tenga la confianza plena del multimillonario.