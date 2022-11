El aviso de un senador a Musk: "Arregla tus compañías. O lo hará el congreso por ti"

Parece que Elon Musk está viviendo unas semanas complicadas debido a todos los frentes que tiene abiertos y los que le quedan por venir. Ya no solo son los millones de usuarios de Twitter que se han mostrado en contra, los trabajadores de la plataforma o los anunciantes que temen por la estabilidad de la compañía, sino que ahora los políticos están avisando a Musk de que debe arreglar las cosas o pronto sufrirá las consecuencias.

Twitter, y su nuevo dueño, están viviendo las que podrían considerarse como las semanas más grises que han vivido nunca. En estos 20 días desde que la adquisición se volvió oficial mucho ha cambiado, y podríamos decir que ha peor. Todo comenzó tras anunciar los despidos masivos de una gran parte de la plantilla de Twitter, a lo que se les sumó el anuncio de hacer la verificación de cuenta de pago para después tener que recular, y ahora, la opinión pública está cansada de él.

Y es que Musk parece estar más tiempo contestando a tuits, que trabajando en solucionar todos los problemas que tiene Twitter y que podríamos considerar que son culpa suya. Y ya no son solo las voces de Twitter, sino las propias autoridades de EEUU también le están llamando la atención.

En concreto se trata del senador Ed Markley que representa al estado de Massachusetts, quien ha sido muy claro y directo con el multimillonario, "Arregla tus compañías. O lo hará el congreso por ti." Todo esto surge porque Musk se burló del senador después de que publicara una carta en la que se quejaba del nuevo sistema de verificado de Twitter, ya que The Washington Post publicó imágenes de lo fácil que había sido crear un perfil falso con verificado que le suplantaba la identidad.

One of your companies is under an FTC consent decree. Auto safety watchdog NHTSA is investigating another for killing people. And you're spending your time picking fights online. Fix your companies. Or Congress will. https://t.co/lE178gPRoM — Ed Markey (@SenMarkey) November 13, 2022

Markley pedía a Twitter que la compañía hiciera algo al respecto, ya que no podía ser tan fácil suplantar una identidad de una cuenta oficial que lleva activa desde el 2009, sin embargo, Musk le espetó "Quizás no sería tan fácil si tu cuenta no pareciera una parodia.", pero el verdadero "zasca" se lo ha llevado finalmente el magnate.

Markley no se ha mordido la lengua, y le recordó que algunas de sus compañías se enfrentan a investigaciones federales, por lo que le ha recomendado a Musk que en vez de pasar tiempo luchando batallitas en internet, arreglase sus compañías o lo tendría que hacer el congreso.

Pero esto no parece que vaya a ser algo rápido y sencillo, ya que ayer mismo salió un informe que decía que Twitter había despedido a 4.400 de los 5.500 contratistas que tenían, y de nuevo sin anuncio previo o nada similar, simplemente perdieron acceso a sus funciones dentro de la compañía.

Update: company sources tell me that yesterday Twitter eliminated ~4,400 of its ~5,500 contract employees, with cuts expected to have significant impact to content moderation and the core infrastructure services that keep the site up and running.



People inside are stunned. — Casey Newton (@CaseyNewton) November 13, 2022

Estas personas se encargaban de funciones como la moderación de contenido y aspectos esenciales del correcto funcionamiento de la infraestructura de la plataforma, hay todavía más incertidumbre respecto al futuro de la compañía.