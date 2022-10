Esta es la última función que ha añadido Twitter: ya puedes tuitear lo que quieras

A pesar de que todas las miradas están puestas en el interminable culebrón por la compra de Elon Musk, Twitter sigue funcionando y trabajando para ofrecer la mejor app posible para sus usuarios. Esta semana hemos podido conocer la última herramienta que han extendido que permitirá combinar fotos, vídeos o GIFS todo en un mismo tuit.

Como todas las redes sociales, Twitter no se quiere quedar atrás en el éxito del formato de vídeo corto y aunque la app va a seguir siendo predominante de texto, las imágenes y vídeos cada vez cogen más peso. En los últimos años cada vez es más común ver un tuit que es únicamente un vídeo y como todo parece indicar que este va a ser el camino a partir de ahora, la compañía ha querido impulsar estas funciones.

Hasta ahora, el usuario podía combinar texto y adjuntar un total de 4 fotos, un GIF o un vídeo, pero nunca todos a la vez. Y ahora, tal y como ha anunciado la compañía a aparte de los 280 caracteres ahora puedes combinar hasta 4 archivos diferentes, ya sean fotos, vídeos o GIFS o un mix de todos estos.

Es cierto que no viene como una total sorpresa, ya que en abril de este año, el conocido filtrador de redes sociales Alessandro Paluzzi informó que la compañía estaba probando esta función en su versión premium haciendo que Twitter reconociera que estaba probando con esta funcionalidad y que por el momento solo estaba disponible para algunos usuarios.

Get ready to mix it up with visuals on Twitter.



You can now add a combination of media to your Tweet on Android and iOS. That means you can include a photo, GIF, and video (or two!) all in the same Tweet. Tap the photo icon in the Tweet composer to start mixing your media. pic.twitter.com/9D1cCzjtmI — Twitter Support (@TwitterSupport) October 5, 2022

Ahora, varios meses después la compañía ya ha extendido esta nueva funcionalidad de manera oficial, y por ello todos los usuarios que se conecten a Twitter desde su dispositivo Android o iOS podrán probarla.

La compañía ha querido recalcar que, aunque solo esté disponible en estos sistemas operativos este formato de combinación se podrá ver en todas las versiones de Twitter. Además, esta adición supone un complemento a las últimas novedades que ha presentado Twitter en estas semanas, por ejemplo, la de los vídeos totalmente inmersivos.

También recientemente, la compañía también extendió una gran novedad, aunque por el momento solo está disponible en un número contado de países y en la versión de pago. Se trata de la herramienta de edición de tuits algo que va a marcar un antes y un después en la historia de esta plataforma.