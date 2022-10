Así es como funcionan los tuits editados: la herramienta más esperada ya es una realidad

Twitter es un lugar opinativo, en el que sus usuarios expresan prácticamente todo lo que les pasa por la cabeza, sin embargo, hay veces que con las prisas se cometen errores, ya sean ortográficos o con lo que se quiere decir, y hasta ahora la única manera de corregirlos en Twitter era borrando el tuit.

Por eso, la edición de tuits ha sido una de las funciones más demandadas por los usuarios de Twitter y por fin ha llegado, aunque no como le habría gustado a todo el mundo, ya que por ahora solo está disponible en Twitter Blue en Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Twitter Blue es una versión de la tradicional app de Twitter, pero con la diferencia de que es de pago. Esta versión premium ofrece una serie de funciones y herramientas que la versión gratuita y pública no tiene, y desde hace unos días la opción de editar tuits ya está disponible.

La decisión de permitir que los tuits se puedan editar no era tan sencilla como puede sonar, principalmente porque a pesar de que el uso principal que se le daría sería para corregir errores, hay gente que lo podía utilizar para generar polémicas con datos falsos u opiniones controvertidas y luego cambiar el contenido de su tuit como si no hubiera pasado nada.

test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand!



US coming soon pic.twitter.com/7NNPRC0t1I