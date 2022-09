Así es como Meta quiere facilitar que saltes entre tus perfiles de Instagram y Facebook

Meta, la empresa a la que le pertenecen dos de las apps más utilizadas en el mundo, Instagram y Facebook, sabe que son muchos los usuarios que usan estas dos plataformas a diario y por eso está probando una nueva tecnología que permitirá cambiar entre ambas de una manera fácil y rápida.

Aunque son dos redes sociales, los usos que se le dan a cada una de estas apps es distinto, dependiendo de con quién te quiere relacionar o el tipo de contenido que estas buscando elegirás conectarte a una o a otra, aunque es cierto que durante el día puedes ir combinando ambas.

Esto es algo de lo que Meta se ha percatado y es que cada vez es más común que un usuario de Facebook se habrá un perfil en Instagram también, y por eso han lanzado esta herramienta que no solo te permite cambiar entre apps sino también te facilita la creación de nuevos perfiles en esta.

Bajo el nombre de Centro de Cuentas, esta nueva herramienta permite ver tus perfiles en ambas plataformas y con tan solo pulsar sobre ellos cambiar automáticamente, tanto de perfil como de aplicación. A su vez, en este mismo Centro de Cuentas aparecerán las notificaciones que tenga cada una, para así estar al tanto siempre de las novedades.

Esta misma herramienta permitirá también crear nuevos perfiles en tanto Facebook como en Instagram de una manera todavía más rápida, ya que en el mismo Centro de Cuentas hay un apartado para ello, al igual que el usuario podrá acceder, por ejemplo, a Instagram con los datos de registro de su Facebook si ha activado esta nueva función.

We're introducing new features that make it easier to create, switch between and get notified for multiple profiles on @facebook and @instagram.https://t.co/JN1GXSPrFv pic.twitter.com/nztXYOoCMf — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 26, 2022

Meta ha querido recordar que uno de sus principios es la seguridad de los datos de los usuarios, algo por lo que se ha generado polémica en los últimos años, y para ello se han asegurado que el Centro de Cuentas sigue los mismos estándares de protección que cualquier otro producto de la compañía.

Un ejemplo que han puesto para demostrarlo, es que en el caso de que un usuario active la autentificación en dos pasos en su Facebook, hará que no se pueda abrir dicha cuenta de Facebook utilizando las credenciales de Instagram si se hace desde un dispositivo desconocido.

Por el momento, esto solo se trata de una prueba global para que cualquier usuario, sea de iOS, Android o de web, pueda probar, y que de ser exitosa es muy probable que la compañía pruebe esto con otras apps de su propiedad, la más conocida WhatsApp.