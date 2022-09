Así es como puedes tener la nueva Isla Dinámica del iPhone 14 en tu smartphone de Android

Una de las grandes novedades que llegaron de la mano del nuevo iPhone 14 es la de la Isla Dinámica sustituyendo el tradicional "notch", y aunque esta herramienta solo va a estar disponible en los nuevos modelos de Apple, un desarrollador ya ha lanzado una versión con funciones similares para que se pueda descargar en un smartphone Android.

La Isla Dinámica es una de las herramientas que vienen a revolucionar el mundo de la telefonía, esta herramienta permite acceder y utilizar varias funciones y apps del teléfono de una manera rápida y sin necesidad de ocupar toda la pantalla. La "isla" recibe este nombre por esta misma razón, y es que con ella podrás ejecutar diferentes acciones sin que se interpongan unas sobre otras.

Es sin duda una de las novedades más destacadas y atractivas de los nuevo iPhone 14, y por esa razón no han tardado en aparecer versiones de esta Isla Dinámica para teléfonos Android. Una de las más conseguidas hasta este momento, solo han pasado 2 semanas desde que la compañía lanzara sus nuevas terminales, es la app Dynamic Island – dynamicSpot desarrollada por Jawomo.

Como es lógico esta app no dispone de todas las funcionalidades y características que tiene la original de Apple, principalmente porque el hardware de los Android no está preparado del todo para ello, a lo que se le suma que los códigos que conforman esta Isla todavía no son públicos.

Esta app dispone de una versión gratuita y otra de pago, siendo la segunda la que más opciones y funciones te da, por ejemplo, que puedas usar esta isla mientras la pantalla está bloqueada. Tengas la versión que tengas, para iniciar tienes que darle una serie de permisos y elegir las apps de las que quieres recibir las notificaciones.

Es cierto que esta no es la única app, ya que en muy poco tiempo han aparecido muchas otras que son muy parecidas, por lo que te invitamos a investigar y encontrar alguna que cumpla con los requisitos que más se adapten a ti. Aunque por otro lado, al igual que los desarrolladores trabajan en crear su propia versión, ya sabemos que compañías como realme, Xiaomi o Samsung pronto implementarán algo similar a la Isla Dinámica en sus smartphones.