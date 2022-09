YouTube va de lleno a por los tiktokers: así es como pretenden que emigren a esta app

Los vídeos cortos son el contenido más popular y el que más vende hoy en día, TikTok es el impulsor de este modelo ya que fueron los primeros en crear una app específicamente en este formato, y poco a poco otras aplicaciones como Instagram o YouTube introdujeron funciones casi idénticas intentando atraer a sus plataformas a tanto creadores como a usuarios.

En el caso de YouTube, fue en septiembre de 2020 cuando lanzaron su servicio de vídeos en formato corto llamado YouTube Shorts. La plataforma propiedad de Google es conocida por vídeos largos que en un principio están diseñados para ver en horizontal, sin embargo, la compañía no quiere renunciar a nada y quiere atraer a los mejores creadores de contenido en formato corto y vertical a YouTube.

La plataforma no parte de cero, y es que en estos dos años desde que se lanzó YouTube Shorts ya cuentan con más de 30.000 millones de visualizaciones diarias y más de 1.500 millones de usuarios conectados cada mes.

Pero la compañía quiere seguir creciendo en este formato, y como explican en un comunicado están desarrollando nuevos métodos de monetización para los creadores de los Shorts. Para ello, YouTube ha decidido introducir publicidad en los Shorts y darle al autor del vídeo el 45 % de los ingresos generados por ese post.

La distribución se genera a partir del número de visualizaciones de cada creador con respecto al número total de las visualizaciones de los Shorts y no habrá diferencias sí se utiliza música en los vídeos o no. Esto les da mayor libertad a los autores ya que simplifican las complejidades de las licencias musicales para hacer que los creadores no tengan que pensarse si utilizar música en sus vídeos o no.

Es cierto que YouTube da el 55% de los ingresos al resto de creadores fuera del formato de los Shorts, sin embargo, ofrecen más de lo que lo hace TikTok, el precio estimado es de 0,04 euros por cada 1.000 visitas, o que Instagram con sus Reels, que no pagan nada a sus creadores.

Esta medida entra en vigor a partir de principios de 2023, y con esta oferta es posible que YouTube consiga destronar a TikTok como el rey de los vídeos en formato corto y vertical, lo que le convertiría en la plataforma número uno en lo que se refiere al apartado audiovisual.