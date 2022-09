Así es como Instagram quiere evitar que recibas fotos de desnudos sin consentimiento en sus chats

Instagram está trabajando en una nueva función de seguridad y protección para sus usuarios, con la que podrá detectar cuándo una imagen contiene un desnudo para poder difuminarla y que sea el usuario que la recibe quien decida si la quiere ver o no.

Desgraciadamente, recibir una foto de un desnudo de una persona desconocida o de alguien de la que no queremos recibir ese tipo de contenido es algo que ocurre mucho más de lo que pensamos. Esto es un tipo de acoso, al que muy pocos gobiernos le están poniendo atención a pesar de que muchas personas, sobre todo mujeres, reciben estas indeseadas imágenes.

Poco a poco esto está cambiando y desde este año Reino Unido recoge en The Online Safety Bill, algo similar a una ley de seguridad online, que el envío de fotos o vídeos donde aparecen desnudos o contenidos sexuales sin previo consentimiento equivale a la ley de exhibicionismo (mostrar los genitales en la calle) y está condenado con dos años de cárcel.

Ahora, según ha descubierto el desarrollador Alessandro Paluzzi, Instagram también ha querido tomar cartas en el asunto y está trabajando en una nueva tecnología que evitará que sus usuarios reciban fotos de contenido sexual sin su consentimiento.

#Instagram is working on nudity protection for chats ????



?? Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN'T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 19, 2022

Por el momento no se sabe mucho sobre esta tecnología, solo lo que muestra Paluzzi en la captura de pantalla. Es importante recordar que mientras sea consentido, el envío de contenidos sexuales está permitido, y que a pesar de que esta tecnología detecta desnudos, Instagram no tiene acceso a estas imágenes o vídeos.

La app solo difuminará estos contenidos y será el usuario que las recibe quien decida si la quiere ver o no. A su vez, el usuario tendrá el poder de activar o desactivar esta función según vea conveniente y por último cuando se extienda esta tecnología la plataforma ofrecerá una serie de consejos de seguridad para educar a las personas en cómo actuar frente a este tipo de contenidos.

Al tratarse de algo en lo que está trabajando Instagram, todavía no hay confirmación oficial de que esta tecnología vaya a llegar, aunque siendo un problema cada vez más común, todos esperamos que se convierta en una realidad.

Es un gran avance en lo que se refiere a la protección de las personas ante este tipo de acoso sexual y no sería de extrañar que de lanzarse oficialmente esta tecnología llegara a otras apps de la compañía como son WhatsApp o Facebook.