Todo lo que necesitas saber sobre los nuevos AirPods Pro 2ª Generación: los mejores hasta ahora

Sin duda el plato fuerte del evento "Far Away" de Apple era la presentación del nuevo iPhone 14, pero eso no significa que haya sido lo único que han lanzado, aparte de este smartphone y del nuevo reloj inteligente la compañía ha mostrado también los nuevos AirPods. Te contamos todo sobre ellos, porque hay novedades interesantes.

Desde 2019, Apple se colocó en el podio de los auriculares inalámbricos cuando lanzó los primeros AirPods, desde entonces la compañía ha lanzado hasta 4 versiones diferentes, que cada vez son más potentes y ofrecen mejor calidad de sonido. Y como no iban a ser menos, los nuevos AirPods Pro 2ª Generación son los mejores auriculares de la compañía hasta el momento.

Uno de los aspectos más destacados de estos AirPods es el nuevo chip H2 que tienen integrados. Este chip es el causante de la gran calidad de sonido que ofrecen, ya que combina el amplificador y el transductor para alcanzar los mejores graves y agudos posibles.

La cancelación de ruido más potente

A su vez, utiliza algoritmos computacionales que entre otras cosas consigue una cancelación de ruido activa que es hasta dos veces mejor que la primera generación de los AirPods Pro. Pero ya no es solo eso, sino que ahora el modo sonido ambiente es adaptativo lo que hace que ahora estos auriculares filtren mejor el sonido exterior.

Estos seguirán bloqueando el ruido que no nos interesa, como cuando vamos en transporte público, ya que según la compañía reduce el ruido 48.000 veces por segundo. Pero estos AirPods no solo bloquean ruido, sino que también ofrecen un audio especial personalizado cuando se usan con dispositivos y contenidos compatibles.

Este audio adapta el sonido de manera única y personalizada con tu oreja para ofrecerte el mejor sonido posible gracias al mapeo que realiza en tu oído para después crearte un perfil y enviar esta información al resto de dispositivos para que puedan aplicarlo ellos también.

Control táctil

Otra de las novedades que sin duda les hacían mucha falta a los auriculares de Apple, es que en el vástago de cada casco ahora tiene control táctil. De esta manera, ahora el usuario podrá subir y bajar el volumen de la música o lo que esté escuchando con tan solo deslizar su dedo de arriba para abajo. Hasta ahora, solo se controlar el volumen a través del móvil además que este control también te permitirá cambiar entre la cancelación activa de ruido al modo de sonido ambiente adaptativo con tan solo mantenerlo pulsado.

El estuche con más autonomía

El nuevo estuche de carga Magsafe ofrece a los AirPods una autonomía de 30 horas de audio con cancelación de ruido, por su parte, los auriculares por sí solos admiten hasta 6 horas de uso. Para cargar el estuche tienes varias opciones, por un lado, puedes colocarlo encima de un cargador Magsafe o el cargador del Apple Watch, aunque puedes enchufarlo con el tradicional conector Lighting.

A su vez, este estuche es especial porque está equipado con unos pequeños altavoces y un chip U1 para que puedas hacer la Búsqueda de precisión a la vez que emite un sonido en el caso de que no encuentres tus AirPods Pro 2ª Generación.

Ya para acabar, estos AirPods también destacan por la forma en la que se conectan, ya que con tan solo acercarlos a tu iPhone se enlazarán a este a la vez que podrás escuchar la misma música en otros AirPods si los acercas al dispositivo.