No creerás qué herramienta de Waze usa la policía para hacer que se respeten las normas de circulación

Waze es una de las pocas aplicaciones del mundo que le ha hecho frente a Google Maps, y una de las razones de ello es que tiene una herramienta que te permite ver y avisar de que hay un control policial. La semana pasada se descubrió que hasta la propia policía también la utilizaba, aunque fuera con otra intención.

Informar sobre un control policial siempre y cuando ya esté colocado es una práctica totalmente legal, lo que no está permitido es obtener información sobre dónde se va a colocar en el futuro, y con esta pequeña distinción Waze lleva años ganando nuevos usuarios.

Es una realidad que el método más efectivo para que se cumplan las normas de circulación es poniendo radares y controles policiales, pero es imposible instalarlos en todas las calles de una ciudad. Pero parece que la policía de Surrey, un condado cercano a Londres (Inglaterra) han encontrado una nueva forma para conseguir que los conductores respeten la normativa.

Curiosamente lo hacen con la función que informa a los usuarios de Waze de que hay un control policial, y es que como demuestra la leyenda del Cid, hay veces que con tan solo aparentar estar ahí se consigue lo mismo que estando realmente.

Ver para creer, la propia policía utilizando la herramienta que sirve para evitarles. Como no pueden estar en todos lados, la policía ha decidido ir poniendo avisos de controles por dónde van patrullando.

Así lo ha contado la propia policía desde su cuenta oficial de Twitter, donde irónicamente han escrito "Definitivamente nosotros no ponemos avisos de controles de Policía en lugares aleatorios mientras patrullamos", para luego agradecer a la app la creación de dicha función.

We definitely don't drop Police markers on Waze at random points on our patrol, nope - never ????



An easy way to get drivers to slow down on our roads - thanks @waze. pic.twitter.com/rrv9I9LJJ6