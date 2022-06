5 herramientas que tiene Waze que le faltan a Google Maps

Waze es una aplicación móvil que permite a los usuarios informar en tiempo real sobre el tráfico a la vez que puede ser utilizada como GPS, se trata de una fuerte alternativa a Google Maps y hoy te vamos a contar 5 herramientas que tiene y que le faltan a la app de Google.

El mapa por excelencia hoy en día es Google Maps, la gran mayoría de teléfonos ya lo tienen preinstalado además de que ofrece muchas funciones y herramientas, aunque muchas de ellas no tengan que ver tanto con la conducción. Por eso hoy te vamos a hablar de Waze y de 5 funciones que mejorarán tu experiencia en la carretera.

1.Aviso de los controles policiales

Captura de pantalla del aviso de un control policial

Tal vez esta es una de las funciones más populares de esta app, y por la que muchas personas deciden utilizarla. Waze tiene una herramienta colaborativa entre todos los usuarios con la que puedes marcar un lugar en el que hay un control policial para que el resto de conductores sepa dónde está.

A pesar de que muchos piensen que esto es ilegal, sin embargo, la legislación española no veta en ningún momento el uso de esta tecnología ya que sí que está permitido informar a amigos y familiares de la ubicación de un control policial. Lo que no está permitido es tener el conocimiento de dónde se va a situar un control en el futuro, pero si ya está colocado no hay nada ni nadie que te impida informar de ello.

2.Personalizar tus rutas

Captura de las opciones de personalización de ruta

Es cierto que Google Maps te permite personalizar tus rutas, te ofrece distintas opciones y te permite elegir si quieres evitar peajes, autopistas o ferris. Pero es que Waze va un poco más allá y aparte de ofrecer todas estas personalizaciones, puedes hacer que elimine también rutas con caminos sin asfaltar o rutas que eviten pasar por cruces difíciles.

Además de esto, puedes elegir el vehículo en el que te vas a mover, por lo que la app te mostrará la mejor ruta disponible según vayas en tu coche, en un taxi o en una moto.

3.Alertas de Velocidad

Captura de las herramientas para activar las opciones de velocidad

A diferencia de Google Maps que te informa visualmente de que estás superando los límites de velocidad, Waze en este aspecto es más considerado y cumple con la normativa de seguridad de no utilizar el móvil mientras conduces.

Esto es porque la app nos permite escuchar la alerta, es decir te saltará un aviso cuando superes los límites de velocidad. Además, te permite personalizar estos avisos, por lo que puedes establecer en cuánto quieres que te avise, si es 5km/h por encima del límite o 15km/h por encima del límite, por ejemplo.

4. Información sobre el precio de los peajes

Captura de la información sobre peajes

España es uno de los países con las carreteras de peaje más caras de Europa, y en muchas ocasiones decidimos dar un rodeo por una carretera nacional porque desconocemos el precio a pagar y tememos que sea muy alto.

Otra de las herramientas que hace a Waze una app a tener en cuenta, es que te marca un precio aproximado de los peajes. Esta información la recopila gracias al feedback de otros usuarios, y cuando seleccionas una ruta con peaje te avisa del precio al que te puede salir.

5. Grabar tus propias indicaciones

Captura de los diferentes elementos que puedes personalizar con tu voz

Esta herramienta puede que no sea tan útil, pero es bastante curiosa. Waze te permite personalizar la voz que luego te va a dar las indicaciones y avisos. Puedes elegir entre los distintos idiomas y acentos que tiene la app o puedes grabar tú mismo los principales comandos que se usan en la plataforma.

Puedes grabarte desde los comentarios para iniciar la conducción, las distancias, las instrucciones y las alertas con tu propia voz o la de la persona que quieras.