Esta nueva función de YouTube podría hacer que te plantees seriamente suscribirte a su versión de pago

Con el lanzamiento del próximo sistema operativo de Google, Android 13, se espera que lleguen muchas otras novedades que ya no van a afectar al teléfono si no a las aplicaciones que hay en él. Entre ellas, parece que YouTube va a incorporar varias, destacando una muy deseada, aunque solo va a estar en la versión Premium de la app.

YouTube es una aplicación casi perfecta, es muy poco probable que encuentres a una persona que nunca la haya utilizado, y es que no solo sirve para escuchar música, sino que no se ha instaurado como una plataforma de entretenimiento con todo tipo de contenidos. No obstante, tiene un gran fallo y es que cuando la usas desde el móvil no puedes salir de la app si quieres seguir reproduciendo el contenido.

La compañía siempre se ha mostrado implacable ante esta función, pero debido a las novedades que va a incorporar Google con Android 13 esto parece que va a cambiar. Aunque este no es el único motivo, ya que el auge de los podcasts, que son solo audio y no hay vídeo, ha hecho que la compañía se plantea introducir cambios.

Según ha descubierto 9to5Google, quien ha probado la versión beta, YouTube ha introducido una serie de controles para cuando se bloquee el teléfono. Ahora, en la barra de notificaciones nos encontraremos con que podemos pausar, retroceder y avanzar, siempre y cuando tengas la suscripción Premium activada.

Este pequeño cambio, te hace tener mucho más control a la hora de reproducir tus contenidos sin la necesidad de estar con el móvil desbloqueado, además de que también aparecen cuando envías contenidos a una Smart TV o Chromecast sin Android TV.

Por el momento solamente se ha lanzado la versión beta de este nuevo sistema operativo de Google, aunque se espera que el lanzamiento oficial sea relativamente pronto, ya que varias fuentes aseguran que está preparado. Es cierto que no se sabe sí cualquier dispositivo Android podrá activar estas funciones, pero en el caso de que sí, es probable que muchos usuarios se animen a pasarse a la versión de pago de YouTube.