Así es como puedes eliminar los anuncios que Google ha empezado a integrar en Gmail

Gmail es posiblemente el servicio de correo electrónico más utilizado en el mundo, la app propiedad de Google dispone de numerosas herramientas y funciones que la diferencian de las demás, sin embargo, recientemente han añadido anuncios que se camuflan como si fueran un correo electrónico, pero te vamos a enseñar a cómo desactivarlos.

La publicidad se ha erguido como la principal fuente de ingresos de numerosas empresas que operan a través de Internet, entre las que podemos encontrar Google. Por eso no es tanta sorpresa que la compañía haya decidido introducir más anuncios, pero la forma en la que lo ha hecho parece haber superado ciertos límites.

Sin anunciarlo, o al menos de manera sonora, Google ha comenzado a introducir anuncios ocultos en la sección de Gmail de Promociones. Esto fue descubierto por la usuaria @jainaminstry, quién vio como de manera camuflada Google estaba introduciendo anuncios en su bandeja de entrada.

Gmail app on Android is now showing ads in the promo tab in the middle of the inbox as you scroll as well as the top.



Do not like. pic.twitter.com/40b5m76H0A — Jaina Mistry (@jainamistry) July 23, 2022

Cómo hacer que no te aparezcan anuncios

Por suerte, y por el momento, existe una forma para hacer que no te aparezcan los anuncios camuflados y es bastante sencillo de hacer, solo hay que desactivar el filtrado de Gmail, o que quiere decir eliminar las categorías de Principal, Promociones y Social.

Realmente esto no afecta al funcionamiento de tu Gmail, sino que más bien no te lo deja tan ordenado y separado cada correo electrónico dependiendo de quién es el emisor. Por lo que tus correos de amigos se pueden mezclar con los de los servicios que utilizas con las ofertas y descuentos que te ofrecen las marcas.

Para desactivarlos, lo primero que tendrás que hacer es entrar en la app de Gmail, luego pulsar el icono de tres barras que está situado en la parte superior izquierda. Cuando te aparezcan todas las opciones disponibles tienes que bajar hasta encontrar "Ajustes".

Una vez hayas entrado a Ajustes, debes seleccionar la cuenta (en el caso de que tengas varias) en la que quieres aplicar este cambio, puedes hacer y deshacer esto todas las veces que quieras y en todas las cuentas que tengas.

Lo siguiente será pinchar en "Categorías de la bandeja de entrada" y desmarcar todas las opciones que tengas apuntadas para solamente dejar activa la categoría principal. Tal y como funcionan los anuncios de Gmail, estos solo se pueden ver en la sección de Promociones, por lo que si la eliminas ya no te aparecerán esos correos electrónicos que realmente son anuncios.