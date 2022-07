Cómo ver todas las series y películas de Netflix sin importar en qué región estén disponibles

Netflix es una de las principales plataformas de vídeo en streaming, y dispone de cientos y cientos de películas y series de todos los géneros que puedas imaginar, lo que quizás no sabías es que dependiendo del país en el que te encuentres algunos contenidos están disponibles mientras que hay otros que no. En este artículo aprenderás a cómo poder ver cualquier contenido de Netflix, esté o no disponible en tu región, valiéndote de una VPN.

Una red privada virtual (VPN) es una tecnología que te permite conectarte a internet de manera segura y privada allá donde estés al camuflar tu dirección IP, por lo que no se puede identificar desde dónde te conectas. El truco de este servicio es que el anfitrión (la persona que te da la conexión privada) se encuentra en otra región, que es la que recoge la página web o app a la que te conectas.

No te vale cualquier VPN

Antes te poder empezar a disfrutar de cualquier serie que exista en Netflix, lo primero de todo es encontrar una VPN que te sirva para este propósito, de hecho, la propia compañía tiene un sistema para detectar el uso de VPN, por lo que necesitas encontrar una específica.

Es importante que cuando elijas la VPN que elijas uno que no te frene o te haga más lento el internet, también que te fijes como te hemos dicho antes que Netflix no tenga sus bibliotecas de series y películas bloqueadas a esa VPN. Además, debes de elegir una que ofrezca altos niveles de seguridad y privacidad para que ni Netflix ni cualquier otra persona puede identificar tu conexión.

Existen muchas VPN, y cada una puede tener el servidor en uno o varios países, por lo que si quieres ver una serie/película que solamente está disponible en un país, tendrás que encontrar una VPN que funcione en dicho país.

Por ejemplo, la película de Marvel, Doctor Strange está disponible en Netflix Canadá, pero no en España, por lo que para verla necesitarás una que funcione en Canadá.

Cómo ver cualquier serie en Netflix

Una vez hayas encontrado la VPN que necesitas, solo tienes que instalarla en el dispositivo donde quieres ver Netflix, iniciar sesión y conectarte con la VPN a una red en el país o región donde esté disponible el título que quieras ver.

Abre tu cuenta de Netflix, y automáticamente te aparecerán todos los contenidos disponibles en ese lugar. Así de fácil es, aunque debes recordar que muchas VPN tienen límites en los servidores compatibles y puede que, aunque te haya funcionado una vez, Netflix detecte la VPN y la bloquee.